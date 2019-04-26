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Работа и обучение

Томенко рассказал, кому решил поднять зарплату в этом году в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в правительстве региона приняли решение индексировать зарплату на уровень инфляции тем, кто попадает под действие указов президента и кто получает МРОТ. Об этом он сообщил во время отчета перед депутатами 26 апреля.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Кроме того, Томенко рассказал, что принято решение повысить на 15% зарплаты муниципальным служащим.

В общей сложности изменения потребуют выделения дополнительных 1,5 млрд рублей.

Соответствующие предложения по внесению поправок в бюджет правительство края направит в АКЗС к майской сессии.

Напомним, местные власти и депутаты давно заявляли, что низкие зарплаты (10−16 тысяч рублей у главы сельсовета) — острейшая проблема, которая ведёт муниципалитеты к кризису управления. На кресла местных глав часто претендуют неопытные управленцы, а низкоквалифицированные кадры, включая сторожей, техничек и безработных.

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