Томенко рассказал, кому решил поднять зарплату в этом году в Алтайском крае

Кроме того, Томенко рассказал, что принято решение повысить на 15% зарплаты муниципальным служащим.
В общей сложности изменения потребуют выделения дополнительных 1,5 млрд рублей.
Соответствующие предложения по внесению поправок в бюджет правительство края направит в АКЗС к майской сессии.
Напомним, местные власти и депутаты давно заявляли, что низкие зарплаты (10−16 тысяч рублей у главы сельсовета) — острейшая проблема, которая ведёт муниципалитеты к кризису управления. На кресла местных глав часто претендуют неопытные управленцы, а низкоквалифицированные кадры, включая сторожей, техничек и безработных.