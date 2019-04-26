Томенко рассказал, кому решил поднять зарплату в этом году в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в правительстве региона приняли решение индексировать зарплату на уровень инфляции тем, кто попадает под действие указов президента и кто получает МРОТ. Об этом он сообщил во время отчета перед депутатами 26 апреля.