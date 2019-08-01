Торговля в интернете: как заработать больше?

Если вы хотите знать ответы на эти вопросы, приходите 8 августа в ресторан «Бочкари» на бизнес-завтрак UpGrade Siberia. На встрече вы сможете узнать про тренды рынка электронной торговли, эффективные инструменты e-commerce, обменяться опытом с коллегами и наладить новые контакты.
Перед участниками завтрака выступят:
- Илья Мартынов, директор по продажам Сибири и Дальнего Востока, DPD в России, с докладом «Тренды E-commerce в России»;
- Максим Иванов, управляющий партнер маркетингового агентства «Дело тонкое» (Новосибирск), с докладом «3 вида инструментов для успешных продаж онлайн»;
- Татьяна Гришина, коммерческий директор digital-агентства Let’s Rock (Барнаул), с докладом «E-commerce здорового человека»;
- Анна Пономарева, коммерческий директор агентства интернет-решений Adelfo-studio и типографии Adelfo-print (Барнаул), с темой «Digital marketing: как увеличить оборот интернет-магазина».
Если же вы хотите сразу научиться внедрять новые инструменты, приходите на мастер-класс Максима Иванова (маркетинговое агентство «Дело тонкое», Новосибирск) на тему «Маркетинг-микс для интернет-магазина: 7 обязательных каналов трафика и кое-что еще», который начнется в 13:00 в малом конференц-зале гостиницы «Барнаул» (площадь Победы, 3).
Подробная программа и регистрация — по ссылке: upgradesib.ru.