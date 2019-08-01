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Работа и обучение
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Торговля в интернете: как заработать больше?

Как увеличить оборот интернет-магазина? Как наладить продажи через мессенджеры? Какие факторы влияют на покупательское поведение?

Бизнес-завтрак.
Бизнес-завтрак.
Фото предоставлено организатором

Если вы хотите знать ответы на эти вопросы, приходите 8 августа в ресторан «Бочкари» на бизнес-завтрак UpGrade Siberia. На встрече вы сможете узнать про тренды рынка электронной торговли, эффективные инструменты e-commerce, обменяться опытом с коллегами и наладить новые контакты.

Перед участниками завтрака выступят:

  • Илья Мартынов, директор по продажам Сибири и Дальнего Востока, DPD в России, с докладом «Тренды E-commerce в России»;
  • Максим Иванов, управляющий партнер маркетингового агентства «Дело тонкое» (Новосибирск), с докладом «3 вида инструментов для успешных продаж онлайн»;
  • Татьяна Гришина, коммерческий директор digital-агентства Let’s Rock (Барнаул), с докладом «E-commerce здорового человека»;
  • Анна Пономарева, коммерческий директор агентства интернет-решений Adelfo-studio и типографии Adelfo-print (Барнаул), с темой «Digital marketing: как увеличить оборот интернет-магазина».
Илья Мартынов, DPD, Новосибирск
Илья Мартынов, DPD, Новосибирск
Фото предоставлено организатором
Максим Иванов, Маркетинговое агентство Дело тонкое, Новосибирск
Максим Иванов, Маркетинговое агентство Дело тонкое, Новосибирск
Фото предоставлено организатором
Татьяна Гришина, Digital-агентство Let_s Rock, Барнаул.
Татьяна Гришина, Digital-агентство Let_s Rock, Барнаул.
Фото предоставлено рекламодателем
Анна Пономарева, Adelfo-studio, Барнаул
Анна Пономарева, Adelfo-studio, Барнаул
Фото предоставлено организатором

Если же вы хотите сразу научиться внедрять новые инструменты, приходите на мастер-класс Максима Иванова (маркетинговое агентство «Дело тонкое», Новосибирск) на тему «Маркетинг-микс для интернет-магазина: 7 обязательных каналов трафика и кое-что еще», который начнется в 13:00 в малом конференц-зале гостиницы «Барнаул» (площадь Победы, 3).

Подробная программа и регистрация — по ссылке: upgradesib.ru.

Возрастное ограничение: 16+
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