Торговля в интернете: как заработать больше?

Как увеличить оборот интернет-магазина? Как наладить продажи через мессенджеры? Какие факторы влияют на покупательское поведение?

Если вы хотите знать ответы на эти вопросы, приходите 8 августа в ресторан «Бочкари» на бизнес-завтрак UpGrade Siberia. На встрече вы сможете узнать про тренды рынка электронной торговли, эффективные инструменты e-commerce, обменяться опытом с коллегами и наладить новые контакты.

Перед участниками завтрака выступят:

Илья Мартынов , директор по продажам Сибири и Дальнего Востока, DPD в России , с докладом «Тренды E-commerce в России»;

, директор по продажам Сибири и Дальнего Востока, в России с докладом «Тренды E-commerce в России»; Максим Иванов , управляющий партнер маркетингового агентства «Дело тонкое» ( Новосибирск), с докладом «3 вида инструментов для успешных продаж онлайн»;

, управляющий партнер маркетингового агентства Новосибирск), с докладом «3 вида инструментов для успешных продаж онлайн»; Татьяна Гришина , коммерческий директор digital-агентства Let’s Rock ( Барнаул), с докладом «E-commerce здорового человека»;

, коммерческий директор digital-агентства Барнаул), с докладом «E-commerce здорового человека»; Анна Пономарева, коммерческий директор агентства интернет-решений Adelfo-studio и типографии Adelfo-print ( Барнаул), с темой «Digital marketing: как увеличить оборот интернет-магазина».

Илья Мартынов , DPD , Новосибирск Фото предоставлено организатором Максим Иванов , Маркетинговое агентство Дело тонкое , Новосибирск Фото предоставлено организатором Татьяна Гришина , Digital-агентство Let_s Rock , Барнаул. Фото предоставлено рекламодателем Анна Пономарева , Adelfo-studio , Барнаул Фото предоставлено организатором

Если же вы хотите сразу научиться внедрять новые инструменты, приходите на мастер-класс Максима Иванова (маркетинговое агентство «Дело тонкое», Новосибирск) на тему «Маркетинг-микс для интернет-магазина: 7 обязательных каналов трафика и кое-что еще», который начнется в 13:00 в малом конференц-зале гостиницы «Барнаул» (площадь Победы, 3).

Подробная программа и регистрация — по ссылке: upgradesib.ru.