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Центр Мой бизнес Алтайского края и Деловая среда от Сбербанка запускают федеральный марафон поддержки предпринимателей

Федеральный марафон поддержки предпринимателей стартует под названием #Держись. Его цель — помочь бизнесу адаптироваться под новые условия на практических примерах.

Центр Мой бизнес Алтайского края.

Участвуют лидеры бизнеса и эксперты по различным направлениям.

Марафон #Держись — это серия бесплатных вебинаров для предпринимателей Алтайского края от лидеров бизнеса, готовых поддержать их в этот сложный период своим вниманием, временем и энергией.

Спикеры вебинаров — действующие российские предприниматели, маркетологи, психологи и специалисты по продажам. Среди них:

  • Владимир Волошин — управляющий партнёр Newman Sport, со-основатель IRONSTAR и ROSA RU;
  • Владимир Маринович — акционер Gettaxi (Gett), основатель Бизнес Школы «ВВЕРХ»;
  • Александр Левитас — эксперт № 1 по партизанскому маркетингу на российском рынке, обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России»
  • и еще более 10 экспертов, которые помогут предпринимателям пережить это сложное время.

Предприниматели Алтайского края получат конкретные меры по выходу из кризиса и узнают, как трансформировать бизнес-модель, оптимизировать нишу в кризис, переориентировать команду на новые виды деятельности и сохранить сотрудников, а также как работать со стрессом и поддержать себя и команду в эпоху перемен.

В рамках марафона также предусмотрена «горячая линия» и чат взаимопомощи предпринимателей, живые онлайн-разборы кейсов, трансляция лучших практик и библиотека чек-листов и шаблонов документов от юристов и других профильных экспертов.

Только проверенная информация и реальные кейсы.

Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением Президента РФ признано проектом федерального значения. Направление вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России. Деловой средой реализовано более 1000 обучающих мероприятий в 53 регионе России. В них прошло обучение более 20 тыс. предпринимателей.

Источник: мойбизнес22.рф. (16+)

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