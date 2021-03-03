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Центр Мой бизнес Алтайского края проведет серию обучающих мероприятий для воспитанников детских домов
Работа и обучение
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Центр Мой бизнес Алтайского края проведет серию обучающих мероприятий для воспитанников детских домов

13 интенсивов по основам предпринимательской деятельности стартуют уже в марте 2021 года.

Обучение.
Обучение.
СС0
Программа пройдет в он-лайн формате по направлениям:
  • этапы генерации бизнес-идеи,
  • SWOT-АНАЛИЗ бизнес-идей,
  • психология предпринимательской деятельности,
  • бизнес-планирование,
  • ТРИЗ,
  • контент маркетинг,
  • современные средства продвижения и технологии,
  • финансовые модели и пр.

По завершению программы каждый воспитанник детского дома, успешно освоивший материал, получит образовательный сертификат. Предполагается также проведение защиты предпринимательских проектов школьников в учебных заведениях. Лучшие проекты будут направлены для участия в конкурсе «Лучший школьный предпринимательский проект Алтайского края».

Отчасти предложенная центром Мой бизнес программа носит профориентационный характер, позволит школьникам оценить свои бизнес-навыки, понять суть предпринимательской деятельности.

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