Центр Мой бизнес Алтайского края проведет серию обучающих мероприятий для воспитанников детских домов

Программа пройдет в он-лайн формате по направлениям:
- этапы генерации бизнес-идеи,
- SWOT-АНАЛИЗ бизнес-идей,
- психология предпринимательской деятельности,
- бизнес-планирование,
- ТРИЗ,
- контент маркетинг,
- современные средства продвижения и технологии,
- финансовые модели и пр.
По завершению программы каждый воспитанник детского дома, успешно освоивший материал, получит образовательный сертификат. Предполагается также проведение защиты предпринимательских проектов школьников в учебных заведениях. Лучшие проекты будут направлены для участия в конкурсе «Лучший школьный предпринимательский проект Алтайского края».
Отчасти предложенная центром Мой бизнес программа носит профориентационный характер, позволит школьникам оценить свои бизнес-навыки, понять суть предпринимательской деятельности.
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