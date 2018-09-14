У барнаульских программистов самые маленькие в стране зарплаты

IT-специалисты Барнаула имеют самые маленькие зарплаты в стране. В 2018 году они получают около 26,9 тыс. рублей. Это почти на 40 тысяч меньше, чем в Москве. К такому выводу пришли эксперты «Авито Работа», которые проанализировали вакансии программистов и системных администраторов в разных регионах.