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У барнаульских программистов самые маленькие в стране зарплаты

IT-специалисты Барнаула имеют самые маленькие зарплаты в стране. В 2018 году они получают около 26,9 тыс. рублей. Это почти на 40 тысяч меньше, чем в Москве. К такому выводу пришли эксперты «Авито Работа», которые проанализировали вакансии программистов и системных администраторов в разных регионах.

Программист. Работа.
Программист. Работа.
СС0

Средняя зарплата специалиста IT-отрасли составляет 37,4 тыс. рублей. Программист получает 42,3 тыс. рублей, а системный администратор — 32,5 тыс. рублей в месяц.

В 2018 году количество вакансий для программистов снизилось на 11%, а для системных администраторов выросло на 18%. Однако специалисты потеряли интерес к таким вакансиям — общее количество откликов сократилось на 43%.

Больше всего программисты зарабатывают в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге (51,5−64 тыс. рублей), а самые низкие зарплаты зафиксировали в Уфе, Волгограде и Барнауле (26,9−30 тыс. рублей).

Справка

Avito — российский сайт объявлений. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 млн человек.

Факт

13 сентября в стране отмечают День программиста.

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