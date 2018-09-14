У барнаульских программистов самые маленькие в стране зарплаты

Средняя зарплата специалиста IT-отрасли составляет 37,4 тыс. рублей. Программист получает 42,3 тыс. рублей, а системный администратор — 32,5 тыс. рублей в месяц.
В 2018 году количество вакансий для программистов снизилось на 11%, а для системных администраторов выросло на 18%. Однако специалисты потеряли интерес к таким вакансиям — общее количество откликов сократилось на 43%.
Больше всего программисты зарабатывают в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге (51,5−64 тыс. рублей), а самые низкие зарплаты зафиксировали в Уфе, Волгограде и Барнауле (26,9−30 тыс. рублей).
Справка
Avito — российский сайт объявлений. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 млн человек.
Факт
13 сентября в стране отмечают День программиста.