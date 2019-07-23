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Работа и обучение

У четверти учителей зарплата оказалась ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть — 23% — работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Около 7% процентов работников этой сферы получают зарплаты меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 11 280 рублей. Больше работников с зарплатами ниже этого уровня только в сфере «Предоставление прочих видов услуг» — 7,5%. По данным Росстата, зарплаты свыше 50 тыс. рублей получают всего 15% работников сферы образования, свыше 100 тысяч — 3%.

Больше всего работников образования, у которых зарплаты ниже или на уровне МРОТ, в Тверской области (23,9%), Дагестане (22,4%), Липецкой области (20,6%), Чечне (19,9%) и Марий Эл (19,9%).

На втором месте по числу работников с зарплатой ниже МРОТ — сфера культуры, спорта и организации досуга и развлечений (5,8%), пишет Lenta.Ru. На третьем месте — сфера транспортировки и хранения, административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг (4,6%).

Ранее сообщалось, что более 1 млн руб. в месяц зарабатывают 11 287 граждан России, следует из результатов исследования Росстата. Самые высокие зарплаты у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов.

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