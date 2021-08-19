Учись и получай. Сколько может заработать алтайский студент и какие профессии получится совмещать с образованием

Студенты без опыта работы стали зарабатывать больше
«Число вакансий, на которые принимают студентов без опыта и специальности, в Алтайском крае за год выросло в три раза — на 198%. Интерес соискателей к таким предложениям тоже увеличился, но немного меньше — на 125%", — приводит данные аналитического центра Авито Эксперт.
Сегодня медианная зарплата в группе профессий «Без опыта, студенты» составляет 23 000 рублей, за год ее размер вырос на 15%. В частности, такую оплату труда обещают оператору call-центра в офисе телекоммуникационной компании или работнику фастфуда в одной из федеральных сетей.
В базе Авито есть варианты и с более высокими заработками: например, продавец магазина бытовой техники и электроники может рассчитывать на 30 000 рублей в месяц, а представитель банка — на 35 000 рублей.
Начните с малого
В Алтайском крае вакансии для соискателей без опыта представлены во всех сферах. Если главная цель подработки — получение профессионального опыта, то и подбирать место нужно по своей специальности. Екатерина Салостий подчеркивает, что на начальном этапе не стоит избегать даже самых «простых «должностей:
Екатерина Салостий,
региональный представитель Авито Работы в Сибири:
Будущие медики могут работать санитарами, юристы — помощниками в адвокатской конторе, маркетологи — ассистентами в рекламном агентстве.
Опыт работы важен, даже если вы трудитесь не по специальности
Эксперт добавляет, студентов педагогических вузов и колледжей всегда ждут на должности помощников в детские сады и подростковые клубы, но можно и без особых проблем устроиться, к примеру, инструктором веревочного парка. Учащиеся социальных специальностей могут попробовать себя в качестве сотрудника офиса в общественной организации, в обязанности которого входит отвечать на звонки, вести переписку.
Екатерина Салостий,
региональный представитель Авито Работы в Сибири:
Можно выбрать работу, совершенно не связанную с будущей профессией. Вы всё равно получите важные навыки общения с людьми, поймёте, как строятся взаимоотношения и иерархия в коллективе. А при поиске трудоустройства после окончания учебы дополнительная строчка в резюме может дать вам преимущество в глазах рекрутера.
Охотно принимают студентов учениками и стажерами в строительные компании, фирмы по ремонту бытовой техники, заведения общепита и другие организации. На позиции отделочника можно научиться штукатурным и малярным работам, укладке плитки и линолеума, поклейке обоев и другим полезным умениям. Работодатели также готовы принимать студентов без опыта на должности официантов и бариста, где можно подобрать удобный график и совмещать смены с занятиями.
Подработку удобно совмещать с учебой
Для молодых людей подработка — отличный способ быстро заработать деньги, отмечает Салостий. Чаще всего варианты с ежедневной оплатой предусматривают простой физический труд, и они будут интересны именно тем, кто не стремится найти постоянный источник дохода.
Так, один день в поле на прополке моркови будет стоить 1200 рублей, при этом работников доставят на место и накормят. Примерно столько же заплатят сборщику лекарственных трав. А вот на раздаче рекламных буклетов и листовок можно выручить больше — 2000 рублей за день.
Специалист добавляет, что сервис Авито помогает молодежи подыскать подработку быстро, без какой-либо бюрократической волокиты: к работодателю можно обратиться напрямую в чате, даже если у вас нет резюме. Кроме того, предложения для студентов собраны в отдельную категорию — платформа отсеивает «неподходяшие» вакансии для пользователей.
Эксперт добавляет, что кроме специальных сервисов по поиску работы, подобрать нужную вакансию можно на ярмарках вакансий, в службах занятости, соцсетях и тематических каналах мессенджеров.
Подработка возможна и в удаленном режиме — в интернете или на телефонных звонках. Правда, для этого потребуется создать дома тихий рабочий уголок, и иметь стабильное интернет-соединение. Смены «удалёнщиков» длятся по 4−12 часов, поэтому им удастся совмещать работу с учебой. Один из возможных вариантов — рекрутинг.
Заработок за подбор персонала и проведение телефонных интервью складывается из почасовой оплаты и премий за каждого трудоустроенного кандидата. В неделю можно получать от 4000 до 8000 рублей, как и на должности smm-менеджера, которому поручат продвижение аккаунтов в социальных сетях.
Как не попасть на недобросовестного работодателя
Екатерина Салостий также дает молодым людям несколько советов, как избежать встречи с недобросовестным работодателем. Во-первых, нетипично высокая оплата труда для той или иной профессии — как правило, отличительная черта мошеннической схемы.
Во-вторых, требование внести деньги до заключения договора с работодателем, будь то на обучение, оформление документов или любые другие цели — плохой знак. В-третьих, нужно обязательно учитывать отзывы о компании: если жалоб от бывших и нынешних сотрудников довольно много, начните искать другого работодателя.
Об Авито Работа
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