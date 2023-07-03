3 июля
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Работа и обучение

Успешное трудоустройство: куда пойти работать в Барнауле

По итогам прошлого года в Барнауле создано более трех с половиной тысяч новых рабочих мест, зарегистрировано свыше 12 тысяч самозанятых граждан. Уровень безработицы достиг самой низкой отметки за всю современную историю города. Аналитики отмечают, что это минимальный показатель в Сибирском федеральном округе. Сейчас практически каждый может найти работ по себе, независимо от опыта работы и профессионального развития. А успехи в карьере будут зависеть только ваших скиллов и настойчивости, а еще — от правильного выбора компании. Для тех, кто сейчас находится в поисках, МТС составила список «горящих» вакансий.

Работа в офисе.
Работа в офисе.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Работа в МТС дает множество «плюшек» — медицинское страхование, бесплатную мобильную связь, различные скидки и корпоративный университет с огромным количеством обучающих курсов на различные темы. Словом, для сотрудников компании работа — это не только способ заработать деньги, но и возможность развить свои профессиональные навыки и получить множество бонусов от компании.

Если в продажах вы как рыба в воде, готовы привлекать новых и развивать действующих клиентов, то в МТС вас ждет должность менеджера по продажам корпоративным клиентам.

Работа в офисе.
Работа в офисе.
Фото: ru.freepik.com, автор senivpetro.

А если вам интересно все «умное» и диджитальное, то вы можете попробовать себя на позиции менеджера по продажам умного видеонаблюдению и IoT. Заниматься предстоит поиском перспективных региональных проектов, где могут быть использованы решения МТС; участвовать в создании технико-коммерческих предложений для клиентов и координировать подключение услуг видеонаблюдения клиентам.

Для тех, у кого нет опыта работы, хорошим стартом станет работа оператора контактного центра. Такой специалист будет отвечать на звонки и решать сервисные и технические вопросы клиентов. Например, объяснить, за что списались средства, или принять заявку на проверку качества связи; помогать в выборе тарифа и дополнительных услуг. Новичка научат всему.

Работа в офисе.
Работа в офисе.
Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Ну если вы разбираетесь в эксплуатации линейно-кабельных сооружений и хотите работать с ВОЛС, присмотритесь к вакансии инженера эксплуатации линейно-кабельных сооружений.

Еще один фактор, которым руководствуются барнаульцы, выбирая работу в МТС — возможность быстро построить карьеру. Буквально за несколько лет простой стажер может стать руководителем отдела — было бы желание развиваться и трудиться.

Среди сотрудников немало студентов, которые только начинают свой путь, для них даже запустили первую в России мультипрофильную программу онлайн-стажировок. Есть даже вариант удаленной стажировки: можно остаться в своем городе и стажироваться «в Москве» по одному из более чем десятка направлений.

Для нас как для современной ИТ-компании важно не просто обеспечить стабильность наших сотрудников, но и предоставить возможность для их развития. Перед нами сейчас стоят самые амбициозные задачи по развитию экосистемы цифровых сервисов, а это значит, что новых сотрудников компании ждет работа над действительно интересными и важными проектами, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Действительно, для многих работа — это не только способ заработать деньги, но и возможность развить свои профессиональные навыки и обучиться чему-то новому. И, конечно, хотелось бы не забыть про личные увлечения и хобби. В компании заинтересованы в создании гармоничной команды разносторонних и ярких личностей. Поэтому смело откликайтесь на вакансии и идите к своей мечте.

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