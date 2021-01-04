Уволенный по сокращению алтайский пристав требовал от родного ведомства дать шанс поработать

Бывший судебный пристав Алтайского края, попавший под сокращение штатов, прошел три судебные инстанции, пытаясь убедить судей, что уровень его образования соответствует новым к требованиям и он вправе претендовать на свою должность. Но успеха так и не достиг. Последнее решение суд вынес незадолго до Нового года.

По сокращению штатов

1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон, который изменил статус службы судебных приставов. У них, как указывала «Российская газета», появились дополнительные льготы — но и более высокие требования к образованию сотрудников.

И уже в январе 2020 года пристав из Алейска получил уведомление о сокращении замещаемой им должности. Тогда он подал заявление о допуске к тестированию — ему отказали.

Причина — не соответствует требованиям, необходимым для занятия должности в органах принудительного исполнения. По новым правилам, для замещения должности младшего начальствующего состава надо иметь среднее профессиональное образование.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Три образования

Между тем, мужчина трудился в управлении ФССП с 2002 года. И на суде он сообщил, что окончил школу прапорщиков, учился по программе подготовки водителя транспортных средств категории «ВС» и, стало быть, среднее профобразование у него есть.

Кроме того, он учился в «Московском институте права», но полный курс обучения не закончил, так как деятельность вуза прекращена судом после лишения аккредитации.

В связи с этим он считал, что имеет право претендовать на должность младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Суд. Решение суда. Pixabay.com

Все суды отказали

Мужчина потребовал признать полученное им образование средним профессиональным, а отказ в допуске к тестированию незаконным.

Но судьи первой, апелляционной и кассационной инстанции с ним не согласились и отказались удовлетворить его требования.

Свидетельство об обучении по программе подготовки водителя транспортных средств — это не диплом, оно не подтверждает получение среднего профессионального образования. Не подтверждает наличие среднего профобразования и школа прапорщиков.