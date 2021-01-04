Уволенный по сокращению алтайский судебный пристав добивался от родного ведомства дать ему шанс

По сокращению штатов
1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон, который изменил статус службы судебных приставов. У них, как указывала «Российская газета», появились дополнительные льготы — но и более высокие требования к образованию сотрудников.
И уже в январе 2020 года пристав из Алейска получил уведомление о сокращении замещаемой им должности. Тогда он подал заявление о допуске к тестированию — ему отказали.
Причина — не соответствует требованиям, необходимым для занятия должности в органах принудительного исполнения. По новым правилам, для замещения должности младшего начальствующего состава надо иметь среднее профессиональное образование.
Три образования
Между тем, мужчина трудился в управлении ФССП с 2002 года. И на суде он сообщил, что окончил школу прапорщиков, учился по программе подготовки водителя транспортных средств категории «ВС» и, стало быть, среднее профобразование у него есть.
Кроме того, он учился в «Московском институте права», но полный курс обучения не закончил, так как деятельность вуза прекращена судом после лишения аккредитации.
В связи с этим он считал, что имеет право претендовать на должность младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Все суды отказали
Мужчина потребовал признать полученное им образование средним профессиональным, а отказ в допуске к тестированию незаконным.
Но судьи первой, апелляционной и кассационной инстанции с ним не согласились и отказались удовлетворить его требования.
Свидетельство об обучении по программе подготовки водителя транспортных средств — это не диплом, оно не подтверждает получение среднего профессионального образования. Не подтверждает наличие среднего профобразования и школа прапорщиков.