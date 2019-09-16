Уволилась чиновница, назвавшая быдлом пострадавших от наводнения, а Путина царем

Соответствующее заявление Алашкевич уже написала. Свое решение чиновница объяснила скандалом вокруг ее слов о жителях Тулуна и заявила, что после этого «от меня и от моей семьи не отстанут».

В пресс-службе областного правительства пока не знают, кто займет ее должность.

Сама Алашкевич собирается обратиться в суд с исками к журналистам за искажение информации об инциденте, который привел к скандалу, пишет «Росбалт».

«Сейчас, когда появилось свободное время, я займусь подготовкой исков к СМИ, которые бессовестно лгали все это время», — сказала Алашкевич.

Также чиновница принесла извинения жителям Тулуна.

Владимир Путин на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. kremlin.ru

«Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — сказал она.

На распространенной в сети аудиозаписи женщина заявила, что пострадавшие от подтопления — «бичи», их дома — хлев, она также обвинила их в раболепии перед президентом РФ.

«Сегодня я написала заявление об увольнении. Я приняла это решение, потому что поняла — от меня и от моей семьи не отстанут. Я не хочу быть разменной монетой в борьбе за губернаторское кресло. Так уж получилось, что паводок в Тулуне прошелся и по моей судьбе. Смыл мою прошлую жизнь, и я тоже не знаю, что будет в будущем. Но я точно знаю, никакая должность не стоит благополучия и спокойствия моей семьи. Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — написала Алашкевич на свое странице в Facebook.