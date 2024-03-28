В Алтайском крае пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 12 апреля в Алтайском крае.

Отмечается, что на ярмарке будет более 300 работодателей, которые предложат соискателям свыше девяти тыс. вакансий.

В Барнауле ярмарка пройдет в «Титов-Арена», в Бийске — в молодежном центре «Родина», в Новоалтайске — в ТЦ «Парк». Соискатели смогут ознакомиться с условиями труда и договориться о трудоустройстве.

Кроме того все территории будут связаны между собой, и работодатели смогут побеседовать в формате видеоконференции с соискателями из любой точки края.

На центральной площадке в Барнауле, а также в Новоалтайске, Рубцовске и Бийске управление юстиции Алтайского края предоставят гражданам бесплатной юридической помощи.

В Барнауле региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» будет проходить три дня — с 10 по 12 апреля.

В первый день пройдет торжественное открытие мероприятия.

Во второй день вместе с Министерством образования и науки Алтайского края и работодателями организуют профтуры для школьников и студентов на ведущие барнаульские предприятия и в профессиональные образовательные организации, которые обучают востребованным профессиям.

В пятницу, 12 апреля, на площадке «Титов-Арена» работодатели проведут собеседования с соискателями.

С местом и временем проведения мероприятий по краю можно ознакомиться на официальной странице ярмарки .

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