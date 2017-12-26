В Алтайском крае зарплата на 10 тысяч меньше средней по Сибири

Жители Алтайского края зарабатывают на 10 тысяч меньше, чем среднестатистические жители Сибирского федерального округа. В регионе самая низкая зарплата, сообщает Новосибирскстат.
Эксперты оценивали заработные платы за январь — октябрь этого года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством РФ) в Сибири составила 32 879 рублей.
В Алтайском крае среднемесячная начисленная зарплата составила 22 305 рублей. Это самый низкий показатель в Сибири. Больше всего получают работники финансовой и страховой сфер — 42 646 рублей и люди, задействованные в добыче полезных ископаемых — 32 985 рублей. Самые низкие зарплаты у сотрудников гостиниц и работников общепита — 13 421 рублей
Эксперты отметили, что наиболее высокий уровень зарплат в Республике Хакасия (33 466), Забайкальском (33 700) и Красноярском краях (39 705), Иркутской (36 730) и Томской (37 401) областях. Это объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.
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