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Работа и обучение

В Барнауле ищут удовлетворителя монтажной бригады

Барнаульская фирма «7 небо» ищет «удовлетворителя монтажной бригады», которая занимается натяжными потолками. На вакансию наткнулся читатель altapress.ru. Соискателю предлагают полный соцпакет и зарплату от 15 до 25 тысяч рублей.

Массаж.
Массаж.
СС0

«Удовлетворитель» должен будет успокаивать и подбадривать монтажников, которым заказчики «говорят под руку», махать веером, носить воду и делать массаж шеи и рук, а также по необходимости поддерживать беседу.

Фирма ищет энергичного и веселого кандидата, но к вакансии просят отнестись серьезно.

«Работа важная. Сильно повышает скорость работ, напрямую влияет на качество работы монтажных бригад, уменьшается до нуля количество браков! Просим отнестись серьёзно!», — говорится в предложении.

В компании altapress.ru сказали, что это не шутка и работника действительно ищут.

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