В Барнауле ищут врача-уролога, чтобы платить ему около 100 тыс. рублей

Самой дорогой вакансией в Барнауле в июне стало место врача-уролога в одной из городских медицинских клиник. Специалисту обещают зарплату от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.

Об этом сообщает сервис высокооплачиваемых работ SuperJob, где размещена эта вакансия. Помимо высокой зарплаты врачу-урологу обещают индивидуальный график работы.

На втором месте по уровню доходов вакансия банковского менеджера по продажам услуг малому и среднему бизнесу. Гарантированная зарплата — от 80 тыс. рублей.

Руководителю небольшой компании по грузоперевозкам обещают платить 68 тыс. рублей. Но обещают бонусы — обучение, скидки от партнеров на развлечения, шоппинг и другие услуги.

Если же говорить в целом о регионах России, то самой дорогой вакансией опять же стала медицинская. В Пензе необходим хирург-офтальмолог. Зарплата — от 250 тыс. рублей.