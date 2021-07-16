16 июля 15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Работа и обучение

В Барнауле ищут врача-уролога, чтобы платить ему около 100 тыс. рублей

Самой дорогой вакансией в Барнауле в июне стало место врача-уролога в одной из городских медицинских клиник. Специалисту обещают зарплату от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Об этом сообщает сервис высокооплачиваемых работ SuperJob, где размещена эта вакансия. Помимо высокой зарплаты врачу-урологу обещают индивидуальный график работы.

На втором месте по уровню доходов вакансия банковского менеджера по продажам услуг малому и среднему бизнесу. Гарантированная зарплата — от 80 тыс. рублей.

Руководителю небольшой компании по грузоперевозкам обещают платить 68 тыс. рублей. Но обещают бонусы — обучение, скидки от партнеров на развлечения, шоппинг и другие услуги.

Если же говорить в целом о регионах России, то самой дорогой вакансией опять же стала медицинская. В Пензе необходим хирург-офтальмолог. Зарплата — от 250 тыс. рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость