В Барнауле повысился процент трудоустройства инвалидов по сравнению с прошлым годом на 10%, сообщает официальный сайт региона .

Отмечается, что при этом не каждый работодатель может обеспечить людей с инвалидностью подходящей им работой.

Этому способствуют партнерские взаимодействия специалистов с работодателями по выполнению квоты приема на работу инвалидов.

В 2022 году процент трудоустройства инвалидов был 25 процентов, а в текущем году достиг 35%

80 работодателей региона работаю по таким соглашением. Они обеспечили занятость 400 инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Петергофе девушку с инвалидностью отказались пускать в музей.