В Барнауле средняя зарплата растет почти в два раза быстрее, чем в среднем по России

За год зарплата в Барнауле выросла на 10,1%, а в среднем по России только на 5,8%. Барнаул опередил по темпам роста зарплат крупнейшие города. Об этом сообщил сайт объявлений Avito.
Какая средняя зарплата в Барнауле
Эксперты проанализировали рынок труда в Барнауле в I квартале 2018 года. Средняя зарплата в городе составила 27,2 тыс. рублей. По этому показателю краевой центр занял только 23 место. Его опередили Омск, Новосибирск, Волгоград. Первое и второе места в рейтинге средних зарплат заняли Москва (50,9 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (43,5 тыс. рублей).
Какие самые востребованные специалисты
Самыми востребованными сотрудниками в Барнауле оказались специалисты в области продаж, производства, автомобильного бизнеса, транспорта, логистики и строительства. На них приходилось 65,9% всех актуальных вакансий.
Соискатели больше всего интересовались предложениями из разделов "Производство, сырье, сельское хозяйство", "Продажи", "Без опыта, студенты", "Строительство", "Транспорт и логистика".
Кто в Барнауле зарабатывает больше
Самую высокую зарплату в городе предлагали в сфере строительства — 37,7 тыс. рублей в месяц. Минимальная зарплата здесь составляет 20,8 тыс. рублей. Но такие вакансии публиковались в разделе "Без опыта, студенты".
Наибольший рост зарплат за квартал зафиксирован в производстве — 8,2%. Больше всего в Барнауле к московским зарплатам, по данным Avito, приблизились сотрудники сферы искусства — в среднем им платят 38,6 тыс. рублей в месяц, или 88% столичного дохода в той же категории.
Дальше всего от столичных доходов домашний персонал. Им предлагали всего 15,4 тыс. рублей — это 31,1% от московских зарплат в этой же сфере.
Ситуация на российском рынке труда показывает, что региональные зарплаты постепенно приближаются к столичному уровню, заявил Владимир Корицкий, руководитель "Avito Работа".
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