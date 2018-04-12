В Барнауле средняя зарплата растет почти в два раза быстрее, чем в среднем по России

Какая средняя зарплата в Барнауле

Эксперты проанализировали рынок труда в Барнауле в I квартале 2018 года. Средняя зарплата в городе составила 27,2 тыс. рублей. По этому показателю краевой центр занял только 23 место. Его опередили Омск, Новосибирск, Волгоград. Первое и второе места в рейтинге средних зарплат заняли Москва (50,9 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (43,5 тыс. рублей).

Какие самые востребованные специалисты

Самыми востребованными сотрудниками в Барнауле оказались специалисты в области продаж, производства, автомобильного бизнеса, транспорта, логистики и строительства. На них приходилось 65,9% всех актуальных вакансий.

Соискатели больше всего интересовались предложениями из разделов "Производство, сырье, сельское хозяйство", "Продажи", "Без опыта, студенты", "Строительство", "Транспорт и логистика".

Кто в Барнауле зарабатывает больше

Самую высокую зарплату в городе предлагали в сфере строительства — 37,7 тыс. рублей в месяц. Минимальная зарплата здесь составляет 20,8 тыс. рублей. Но такие вакансии публиковались в разделе "Без опыта, студенты".

Наибольший рост зарплат за квартал зафиксирован в производстве — 8,2%. Больше всего в Барнауле к московским зарплатам, по данным Avito, приблизились сотрудники сферы искусства — в среднем им платят 38,6 тыс. рублей в месяц, или 88% столичного дохода в той же категории.

Дальше всего от столичных доходов домашний персонал. Им предлагали всего 15,4 тыс. рублей — это 31,1% от московских зарплат в этой же сфере.

Ситуация на российском рынке труда показывает, что региональные зарплаты постепенно приближаются к столичному уровню, заявил Владимир Корицкий, руководитель "Avito Работа".