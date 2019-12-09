В Барнауле завершился цикл бизнес-тренингов для предпринимателей

В АлтГТУ завершилась серия бизнес-тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) по вопросам маркетинга и его использования в работе. Он был организован городским комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда. Мы поговорили с участниками тренингов и выяснили, чем данный учебный курс им оказался полезен.

Превзошли ожидания

Андрей Третьяков, начальник отдела развития предпринимательства, отметил, что серия бизнес-тренингов превзошла его ожидания. Он полагал, что предпринимателям предстоит работать с группой студентов, а в конце курса — получить общие рекомендации о необходимых маркетинговых мероприятиях.

В действительности всё оказалось несколько иначе, студентами оказались сами участники — они искали ответы на волнующие их вопросы, находили решения, стоящих перед ними задач. Более того, анкетирование, которое проводилось в рамках учебного курса, позволило обнаружить проблемные моменты каждой компании и предпринимателя, а также указать на точки роста.

Андрей Третьяков,

начальник отдела развития предпринимательства:

Разработанная под четким руководством маркетинговая стратегия — это живой готовый к внедрению инструмент и пошаговая инструкция как достигнуть поставленных целей.

Бизнес-тренинг для субъектов малого и среднего предпринимательства. Фото предоставлено организатором.

Полезные знакомства

Михаил Комм, генеральный директор ООО «Фабрика обуви», рассказал, что предприниматели каждую неделю занимались с наставниками — выявляли задачи по развитию маркетинга компании. В числе положительных моментов он отмечает, что в обсуждении также участвовали и другие предприниматели — устраивали мозговой штурм, чтобы найти правильный путь к реализации поставленных задач. Кроме того, наставники выезжали на предприятия, оценивали ситуацию и давали советы по поводу дальнейшего маркетингового планирования, корректировали его с точки зрения современной науки.

Михаил Комм,

генеральный директор ООО «Фабрика обуви»:

Помимо этого, тренинги помогли обзавестись новыми контактами. Я познакомился с другими участниками из производственной сферы, узнал, как организована работа на их предприятиях. Мы делились друг с другом, скажем так, секретами, о которых обычно не рассказывают. К примеру, обсуждали выход новые рынки, онлайн-продажи.

Научный подход

Больше всего Михаила интересовало то, как будет происходить продажа товара в его сфере через 3−5 лет, поскольку сейчас, как он отмечает, многие розничные магазины находятся под угрозой исчезновения: в последнее время потенциальные клиенты его компании все чаще стали совершать покупки через Интернет. Наставники помогли ему найти решение этой проблемы

Михаил Комм,

генеральный директор ООО «Фабрика обуви»:

Мы не можем предположить как это будет происходить в будущем, но с позиции науки, с помощью преподавателей АлтГТУ, мы нашли определенные точки соприкосновения, чтобы не только не потерять устойчивость на рынке, но и иметь конкурентные преимущества.

Бизнес-тренинг для субъектов малого и среднего предпринимательства. Фото предоставлено организатором.

Взгляд со стороны

По мнению Светланы Валуйской, генерального директора школы красоты «Эстет», тренинги научили правильно формировать бизнес-задачи и реализовывать их за более короткое время. Кроме того, Светлана отметила, что занятия напомнили предпринимателям, как грамотно выстраивать стратегию маркетинга, и какие инструменты следует для этого использовать.

Светлана Валуйская,

генеральный директор школы красоты «Эстет»:

Мы научились смотреть на свой бизнес со стороны. Если раньше мы как руководители могли оценить только внутреннюю работу компании, то теперь можем посмотреть на себя глазами конкурентов.

Бизнес-тренинг для субъектов малого и среднего предпринимательства. Фото предоставлено организатором.

Работа с аудиторией

Данил Швец, индивидуальный предприниматель, отметил, что тренинги позволили ему пересмотреть свои планы по развитию компании, которых они придерживались ранее — они оказались не столь эффективными.

Данил Швец,

индивидуальный предприниматель:

У нас были планы по развитию, мы считали, что делали все правильно, шли верной дорогой, но оказалось, что это не так — об этом нам сказала наша целевая аудитория, когда мы провели опрос. Теперь мы подкорректировали свои планы и действуем в соответствии с запросом потребителей".

Бизнес-тренинг для субъектов малого и среднего предпринимательства. Фото предоставлено организатором.

О будущем

Михаил Комм также рассказал о дальнейшем сотрудничестве участников бизнес-тренингов и кафедры АлтГТУ. По его словам для студентов АлтГТУ будут проводиться олимпиады, соревнования, в которых будут принимать участие и сами предприниматели:

Михаил Комм,

генеральный директор ООО «Фабрика обуви»:

Мы будем предлагать студентам кейсы для рассмотрения, будем непосредственно участвовать в процессе обсуждения поставленных перед ними вопросов. Соответственно, тогда мы узнаем мнение молодого поколения — что-то новое для себя сможем почерпнуть. Но это будет только в следующем году.

Справка

Серия бизнес-тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) по вопросам маркетинга и его использования в работе стартовала 15 октября в АлтГТУ. Цель занятий — повышение эффективности деятельности СМСП Барнаула и повышение их конкурентоспособности. Бизнес тренинги организованы за счет бюджетных средств администрации города в рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы»