В краевом правительстве назвали самых ответственных работодателей

Около 20 предприятий и организаций Алтайского края стали лауреатами и призерами ежегодного конкурса на звание «Лучшего социально-ответственного работодателя». Распоряжение об этом подписал губернатор и председатель правительства региона Виктор Томенко.

Гран-при конкурса досталось Алтайского линейному управлению компания «ГазпромТрансгаз — Томск».

Среди производственных предприятий первое место занял мясопереработчик «Брюкке» из Немецкого национального района.

В номинации «За сокращение производственного травматизма» победил региональный филиал ФСК «ЕЭС».

За эффективное развитие кадрового потенциала и организацию производства в правительстве решили наградить «Алтай-кокс».

А за лучшее формирование здорового образа жизни на предприятии — «Барнаульский станкостроительный завод».

Полный список опубликован на официальном сайте краевого правительства.

Краевой конкурс для работодателей был учрежден в бытность губернатора Александра Карлина. Он проводится ежегодно. Лауреаты получают дипломы и ценные подарки. Никаких местных налоговых льгот или иных преференций социально-ответственные лучшие работодатели не имеют.