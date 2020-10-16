В краевом правительстве назвали самых ответственных работодателей

Гран-при конкурса досталось Алтайского линейному управлению компания «ГазпромТрансгаз — Томск».
Среди производственных предприятий первое место занял мясопереработчик «Брюкке» из Немецкого национального района.
В номинации «За сокращение производственного травматизма» победил региональный филиал ФСК «ЕЭС».
За эффективное развитие кадрового потенциала и организацию производства в правительстве решили наградить «Алтай-кокс».
А за лучшее формирование здорового образа жизни на предприятии — «Барнаульский станкостроительный завод».
Полный список опубликован на официальном сайте краевого правительства.
Краевой конкурс для работодателей был учрежден в бытность губернатора Александра Карлина. Он проводится ежегодно. Лауреаты получают дипломы и ценные подарки. Никаких местных налоговых льгот или иных преференций социально-ответственные лучшие работодатели не имеют.