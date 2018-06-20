Работа

Самыми востребованными профессиями в Алтайском крае оказались сварщик и товаровед

Сегодня, 12:18.
Работа и обучение

Самыми востребованные профессии в Алтайском крае — электросварщик и товаровед. Такие данные приводит краевое министерство труда и социальной защиты.

Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы.
Почему алтайские металлурги не спешат домой после работы. Фото : архив ОАО "Алтай-Кокс".

На предприятиях края не хватает 163 сварщиков, 100 товароведов, по 30 продавцов, менеджеров, кассиров, токарей. Меньше всего требуется поваров и крановщиков (по 12 специалистов). Эти вакансии работодатели размещают на сайте по труду и занятости населения, предлагая выбрать подходящую для себя нынешним выпускникам вузов.

Всего на 15 июня предлагают 2,1 тыс. вакантных рабочих мест в городах и селах Алтайского края. По данным минтруда в 2018 году в краевую службу занятости в поисках работы обратилось 184 выпускника. 146 из них трудоустроили. 

Будущим сотрудникам предлагают социальный пакет, доставку до рабочих мест, в некоторых случаях оплачиваемое санаторно-курортное лечение и льготную пенсию.

Вакансии для выпускников в июне 2018 года.
Вакансии для выпускников в июне 2018 года.

Какую зарплату предлагают молодым специалистам:

  • товаровед — 34-38 тыс. рублей
  • токарь — 13-50 тыс. рублей
  • крановщик — 16-35 тыс. рублей
  • учитель начальных классов — 12-20 тыс. рублей
  • фельдшер скорой помощи — 12-17 тыс. рублей
  • электрогазосварщик — 21-45 тыс. рублей
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