Самыми востребованными профессиями в Алтайском крае оказались сварщик и товаровед

На предприятиях края не хватает 163 сварщиков, 100 товароведов, по 30 продавцов, менеджеров, кассиров, токарей. Меньше всего требуется поваров и крановщиков (по 12 специалистов). Эти вакансии работодатели размещают на сайте по труду и занятости населения, предлагая выбрать подходящую для себя нынешним выпускникам вузов.

Всего на 15 июня предлагают 2,1 тыс. вакантных рабочих мест в городах и селах Алтайского края. По данным минтруда в 2018 году в краевую службу занятости в поисках работы обратилось 184 выпускника. 146 из них трудоустроили.

Будущим сотрудникам предлагают социальный пакет, доставку до рабочих мест, в некоторых случаях оплачиваемое санаторно-курортное лечение и льготную пенсию.

Какую зарплату предлагают молодым специалистам: