Самыми востребованными профессиями в Алтайском крае оказались сварщик и товаровед

Самыми востребованные профессии в Алтайском крае — электросварщик и товаровед. Такие данные приводит краевое министерство труда и социальной защиты.
На предприятиях края не хватает 163 сварщиков, 100 товароведов, по 30 продавцов, менеджеров, кассиров, токарей. Меньше всего требуется поваров и крановщиков (по 12 специалистов). Эти вакансии работодатели размещают на сайте по труду и занятости населения, предлагая выбрать подходящую для себя нынешним выпускникам вузов.
Всего на 15 июня предлагают 2,1 тыс. вакантных рабочих мест в городах и селах Алтайского края. По данным минтруда в 2018 году в краевую службу занятости в поисках работы обратилось 184 выпускника. 146 из них трудоустроили.
Будущим сотрудникам предлагают социальный пакет, доставку до рабочих мест, в некоторых случаях оплачиваемое санаторно-курортное лечение и льготную пенсию.
Какую зарплату предлагают молодым специалистам:
- товаровед — 34-38 тыс. рублей
- токарь — 13-50 тыс. рублей
- крановщик — 16-35 тыс. рублей
- учитель начальных классов — 12-20 тыс. рублей
- фельдшер скорой помощи — 12-17 тыс. рублей
- электрогазосварщик — 21-45 тыс. рублей
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