Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Работа и обучение

В Минтруде рассказали, как россияне будут работать 30 и 31 декабря

В Министерстве труда РФ дали объяснения, как россияне будут трудиться в последнюю рабочую неделю 2019 года.

Новый год. Время. Полночь.
Новый год. Время. Полночь.
СС0.

В понедельник — 30 декабря — россияне будут трудиться полный рабочий день. Последний день 2019 года, который придется на вторник, будет сокращенным. Новый год начнется с восьми выходных дней, пишет ura.ru.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил график праздничных и выходных дней на предстоящий год.

Всего в 2020 году россияне будут отдыхать 26 дней: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября, передает агентство Nation News.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость