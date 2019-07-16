В Минтруде рассказали, как россияне будут работать 30 и 31 декабря

В Министерстве труда РФ дали объяснения, как россияне будут трудиться в последнюю рабочую неделю 2019 года.

В понедельник — 30 декабря — россияне будут трудиться полный рабочий день. Последний день 2019 года, который придется на вторник, будет сокращенным. Новый год начнется с восьми выходных дней, пишет ura.ru.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил график праздничных и выходных дней на предстоящий год.

Всего в 2020 году россияне будут отдыхать 26 дней: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября, передает агентство Nation News.