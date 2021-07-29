В Минтруде заявили о снижении количества безработных на 60%

Этот показатель на 60% ниже, чем в начале текущего года. Тогда работу искали более 2,7 млн человек, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Страна вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости, уверена замглавы ведомства Елена Мухтиярова. Также за полгода объем предложений в службах занятости вырос на 25%. Сейчас россиянам доступно 2,19 млн вакансий.
Больше всего востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта. Далее в списке — операторы производственных установок, сборщики и водители, пишет bfm.ru. На третьем месте — специалисты высшего уровня квалификации.