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Работа и обучение

В Минтруде заявили о снижении количества безработных на 60%

Работу в России через центры занятости сейчас ищут 1,11 млн человек.

Борьба с безработицей.
Борьба с безработицей.
Михаил Хаустов

Этот показатель на 60% ниже, чем в начале текущего года. Тогда работу искали более 2,7 млн человек, сообщили РИА Новости в Минтруде.

Страна вплотную приблизилась к допандемическим показателям занятости, уверена замглавы ведомства Елена Мухтиярова. Также за полгода объем предложений в службах занятости вырос на 25%. Сейчас россиянам доступно 2,19 млн вакансий.

Больше всего востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта. Далее в списке — операторы производственных установок, сборщики и водители, пишет bfm.ru. На третьем месте — специалисты высшего уровня квалификации.

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