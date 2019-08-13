В Москве на зарплату в 1 млн рублей ищут дворецкого со знанием китайского и звезд Голливуда

Девелоперская компания Capital Group ищет сотрудника на должность дворецкого для элитного жилого комплекса The Residences at Mandarin Oriental Moscow с зарплатой до 1 млн рублей, сообщило Агентство городских новостей «Москва» .

В пресс-службе Capital Group подтвердили информацию, что ищут дворецкого в один из флагманских элитных проектов.

Из сообщения пресс-службы:

«Комплекс такого уровня требует особого подхода к персоналу, если мы говорим о безупречном уровне сервиса. Мы понимаем, что такая зарплата может немного шокировать на первый взгляд, но в Европе, например, для батлера высокого уровня — это привычно. Сервисы на рынке недвижимости класса де люкс Москвы сейчас — один из важнейших критериев для покупателей».

Ранее Capital Group разместила эту вакансию на сайте Head Hunter. Среди требований: диплом Международного института современных дворецких, знание русского, английского, французского и китайского языков, опыт работы с послами, президентами, арабскими шейхами и голливудскими звездами, сертификат сомелье, знание правил этикета, безупречный внешний вид.

Среди обязанностей: профессиональный уход за гардеробом, уход за предметами антиквариата, подбор школ для детей, организация личных мероприятий, координация, управление и обучение персонала и прочее.

До этого Capital Group сообщала, что компания подписала с Mandarin Oriental соглашение об управлении комплексом на Софийской набережной (недалеко от Кремля), в который войдет отель Mandarin Oriental на 65 номеров и 137 брендированных жилых резиденций The Mandarin Oriental at Moscow. Общая площадь нового наземного строительства — 36 тыс. кв. метров.