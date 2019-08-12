В ПФР объяснили, как учеба влияет на пенсию

Периоды обучения в школе, средне-специальных и высших учебных заведениях не засчитываются в страховой стаж. Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

По закону о страховых пенсиях, в него включаются только те периоды, во время которых платятся взносы в ПФР, и именно они учитываются в дальнейшем при назначении пенсии.

«Если подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с трудовой деятельностью, то время такой работы может быть учтено при исчислении страхового стажа. При этом доказательством факта нахождения в трудовых отношениях с организацией могут являться записи в трудовой книжке либо справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения», — отметили в ПФР.

Необходимо только документально подтвердить факт получения в указанный период зарплаты, с которой до первого января 1991 года начислялись взносы на государственное социальное страхование.