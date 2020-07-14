В правительстве пояснили, почему Алтайский край получит самые скромные дотации на создание рабочих мест

Размер так называемого «иного межбюджетного трансферта» Алтайскому краю был определен в соответствии с прогнозируемой численностью трудоустроенных на временные работы граждан, разъяснили в правительстве региона. Информация о федеральной поддержке рынка труда появилась на прошлой неделе и вызвала волну недовольства у жителей Алтайского края из-за минимального размера дотации.

Распоряжение о предоставлении дополнительной помощи было опубликовано на сайте правительства России. Согласно документу, в 2020 году Роструду планируется выделить в целом более 4 млрд рублей из резервного фонда на снижение напряженности на рынке труда в регионах. Но каждый регион получит свою сумму.

Конфликт регионов

Судя по комментариям к публикациям и постам в соцсетях, жителей края возмутили именно суммы дотаций субъектам РФ. Алтайскому краю выделят 15,5 млн рублей — это самый низкий уровень в Сибирском федеральном округе. При этом ближайший сосед — Республика Алтай — получит чуть больше, а именно 16,8 млн рублей, а Кемеровской области и Красноярскому краю планируется выделить вообще более 100 млн рублей.

Копилка. Деньги. СС0.

Справедливости ради отметим, что если изучить весь список распределения дотаций, то можно заметить, что на федеральном уровне в плане финансирования Алтайский край не самый «обиженный». Например, Карачаево-Черкесская Республика получит всего 9,6 млн рублей, а Чукотский автономный округ и того меньше — порядка 3,3 млн.

Но тем не менее, наш регион — в железных аутсайдерах по сумме поддержки.

На что пойдут деньги

Средства из фонда планируют направить на благое дело — возмещение расходов по оплате труда работникам при создании рабочих мест в условиях пандемии. Распоряжение об этом Михаил Мишустин подписал 4 июня.

Резюме. Поиск работы. unsplash.com

Что касается самих дотаций, то, согласно официальной формулировке, финансовую помощь предполагается направить на реализацию дополнительных мер, направленных на трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, на организацию общественных работ для тех, кто ищет работу и обратился в службу занятости, а также безработных граждан.

Что ждет Алтайский край

Как пояснили altapress.ru в краевом правительстве, по данным мониторинга высвобождения и неполной занятости в регионе отмечается снижение численности сотрудников, работающих в режимах неполной занятости, то есть тех, кто работает неполное рабочее время, находится в простое по инициативе администрации или отпусках по соглашению сторон.

По данным на 7 июля в таких условиях в крае оказались 4,2 тыс. человек. И это в 3 раза меньше, чем было в середине апреля — 12,5 тыс. человек.

Нет работы. Анна Зайкова

Помимо этого в крае действует региональная программа, в рамках которой с начала 2020 года были трудоустроены 18,7 тыс. человек. В целом же, ежегодно в результате проведения активной политики занятости, участниками программы становятся более 100 тыс. человек.

В этом году в бюджет Алтайского края на эти цели заложено 89,3 млн. рублей.

Почему краю досталось так мало дотаций

По сообщению правительства региона, размер так называемого «иного межбюджетного трансферта» был определен в соответствии с прогнозируемой численностью трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также периода временного трудоустройства (на срок — 3 месяца). Таких оказалось менее 275 человек.

Деньги. Рубли. Монеты. СС0

Дополнительные средства будут направлены предприятиям внебюджетного сектора. Работодателям возместят деньги на зарплату таким сотрудникам в размере 1 МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.

Финансирование откроется после заключения правительством Алтайского края соглашения с Рострудом о предоставлении дотаций, а также подписания нормативно правового акта, утверждающего дополнительные мероприятия.