В Президентской академии соберутся ведущие психологи в области гештальттерапии

В Алтайском филиале РАНХиГС состоится четвертая психологическая конференция «Контакт с собой и другими. Гештальт, психодрама и их современные возможности». Мероприятие состоится 23 и 24 ноября . К участию приглашаются специалисты в области психологии, а также все, кто занимается саморазвитием и самопознанием.

На двухдневной встрече будут раскрыты темы, актуальные для участников разных возрастных категорий. Психологи уделят особое внимание вопросам профессионального самоопределения подростков, взаимоотношений в семье, межличностной коммуникации. Как достичь цели? Как управлять своими эмоциями? Как выходить из кризиса? Как строить здоровые счастливые отношения? Как детям и родителям понимать друг друга? — основные темы встречи.

В программу конференции включены мастер-классы от практикующих психологов Алтайского регионального отделения Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП), преподавателей Президентской академии, а также тренеров и коучей из Новосибирска и Москвы.

Программа

23 ноября , суббота 12.30 — 13.00 — регистрация 13.00 — 13.30 — торжественное открытие конференции 13.30 — 14.30 — лекция Екатерины Мухачёвой «Психотерапия в современном мире. Фактор диалога» 14.30 — 14.50 — кофе-брейк 14.50 — 15.10 — презентация мастерских и их ведущих 15.10 — 16.50 — мастерские (workshops) 16.50 — 17.30 — перерыв, ужин 17.30 — 17.50 — презентация мастерских и их ведущих 17.50 — 20.40 — мастерские (workshops)

24 ноября , воскресенье 09.30 — 10.00 — регистрация 10.00 — 10.20 — презентация мастерских и их ведущих 10.20 — 13.20 — мастерские (workshops) 13.20 — 14.20 — перерыв, обед 14.20 — 14.40 — презентация мастерских и их ведущих 14.40 — 17.40 — мастерские (workshops) 17.40 — 18.00 — кофе-брейк 18.00 — 19.30 — группы ассимиляции опыта и мастерская Екатерины Мухачёвой «Профессиональные вопросы — трудности будничные и экстремальные в терапевтической работе» (для терапевтов) 19.30 — 20.30 — закрытие конференции

Конференция состоится в Алтайском филиале РАНХиГС по адресу: ул. Партизанская, 187.

Организаторы: Алтайское региональное отделение Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП), Алтайский филиал РАНХиГС.

Подробности на сайте.

Справка

Гештальттерапия (гештальт) — одно из современных, активно развивающихся направлений практической психологии. Метод применяется в психологическом консультировании, индивидуальной и семейной терапии, клинической практике, бизнес-консультировании и развитии организаций, педагогике, конфликт-менеджменте.

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