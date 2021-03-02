1 марта ровно в полдень по московскому времени, когда на Камчатке уже ночь, в Алтайском крае 16:00, открыл новый учебный сезон курс «Повышение эффективности социальной рекламы».

В Алтайском крае старт федерального образовательного проекта прошел в конференц-зале ИД «Алтапресс» в формате видеоконференции с Москвой и регионами. В течение часа на связи с участниками был руководитель проекта и директор АНО «Лаборатория социальной рекламы» Гюзелла Николайшвили.

Инициатива по разработке уникальной программы дистанционного обучения принадлежит команде «Лаборатории социальной рекламы». В этом году образовательный проект запускается в четвертый раз, он поддержан Фондом президентских грантов.

В группу «Алтай-соцреклама2021» вошло 29 человек: представители НКО и рекламных агентств, региональных администраций, вузов и медиа. Впереди семь месяцев теории и практики, тестов и проектов, контакты и связи с коллегами в регионах, а главное — практические навыки эффективной разработки и оценки социального рекламного продукта.

Итоги всей программы и лучшие кейсы каждый регион-участник представит в Москве на X Международной конференции «Повышение эффективности социальной рекламы в России» в ноябре 2021 года.