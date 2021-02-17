В рейтинг лучших работодателей России попала лишь одна компания из Алтайского края

Торговая сеть «Мария-Ра», созданная Александром Ракшиным, по итогам 2020 года оказалась единственной из Алтайского края в рейтинге лучших работодателей России, его составил сервис headhunter.ru.

Александр Ракшин, гендиректор компании "Мария-Ра". "Круглый стол" по ритейлу. 2018 год.

«Мария-Ра» заняла 66-е место в списке крупнейших компаний с численностью от 5 тыс. человек. Сейчас в торговой сети работают около 20 тыс. сотрудников.

Отметим, что алтайский ритейлер оказался в одном списке с такими работодателями, как «Росатом», «Газпромнефть», Сибур", Kaspersky, Сбербанк, Альфа-Банк, 2ГИС и другими.

Среди сибирских компаний выше всех в рейтинге поднялась новосибирская 2ГИС. Причем она заняла первое место в группе средних компаний с численностью сотрудников от 2,5 до 5 тыс. человек.

В HeadHunter пояснили, как формируется рейтинг. Он складывается из следующих критериев оценки работодателей: