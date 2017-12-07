В РИА Новости рассказали, какая на самом деле зарплата на Алтае

Чтобы рассказать о доходах россиян в 2017 году составители этого рейтинга отказались от показателя "средняя заработная плата", применив кроме двух представленных выше критериев еще "коэффициент неравенства зарплат Джини", "медианная зарплата" и отношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму.

Всего в России только 4,1% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц за вычетом налогов. Самая большая доля "стотысячников" в двух северных регионах: Ямало-Ненецкий АО (23,47%) и Чукотский АО (20,98%). Москва — на третьем месте, здесь с такой зарплатой чуть более 17% работников. В Алтайском крае доля таких людей 0,73%, а в Республике Алтай 1,15%. В других сибирских регионах "стотысячники" распределились так: Красноярский край — 5,67%, Томская область — 2,98%, Новосибирская область — 2,47% и Кемеровская область — 1,82%.

Работающих с зарплатой ниже 10 тысяч в Алтайском крае 26,1%. В Республике Алтай их 21,6%. Для сравнения, в Красноярском крае таких 9,6%, в Томской области — 8,2%, в Новосибирской области —11,1% и в Кузбассе также 11,1%.

По коэффициенту неравенства зарплат Джини (статистический показатель степени расслоения общества) лидером в России по минимальному значению коэффициента Джини является Белгородская область. Коэффициент Джини в этом регионе равен всего 0,27, что говорит о высокой степени равенства зарплат в регионе. Приблизительно таким же коэффициентом характеризуется Республика Беларусь и многие развитые страны Европы. У Алтайского края этот показатель чуть выше — 0,32. При этом у соседних сибирских регионов этот коэффициент схожий: 0,32-0,33.

Медианная зарплата (уровень, при котором ровно 50% работников в регионе зарабатывают больше этого уровня, а 50% — меньше, см также., чем она отличается от средней) в Алтайском крае 16,3 тысяч рублей. По данным составителей рейтинга, регионы-лидеры характеризуются медианной зарплатой на уровне 53-59 тысяч рублей, а в наиболее бедных регионах среднестатистический работник может рассчитывать лишь на 14-15 тысяч рублей в месяц.

В целом в России 14 регионов с медианной зарплатой выше 30 тысяч рублей в месяц и 33 региона с медианной месячной зарплатой ниже 20 тысяч рублей. В среднем по России медианная месячная зарплата на руки составляет примерно 25 тысяч рублей.

В Республике Алтай медианная зарплата составляет 16,7 тысяч, в Красноярском крае — 27,2 тысячи, в Томской области — 25,4 тысячи, в Новосибирской и Кемеровской областях — 23,6.

Также было подсчитано, сколько в медианную зарплату региона входит местных прожиточных минимумов. В обоих Алтаях этот показатель составил 1,7. В Новосибирской области он 2,1; В Томской — 2,3; в Красноярском крае — 2,4. А лучшее отношение медианной зарплаты к прожиточному минимуму среди соседей у кузбассцев: 2,5. Для сравнения, в Ямало-Ненецком АО это отношение составляет 3,6, на Сахалине 3,1, а в Москве 2,9. Интересно, что, например, в Иркутской области этот показатель близок к московскому — 2,7.