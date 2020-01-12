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Работа и обучение

В России изменили правила ухода в отпуск

Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха, сообщает «Рамблер» со ссылкой на Роструд. О каких изменениях идет речь?

Документы.
Документы.
СС0

Во-первых, если заявление сотрудник написал в срок, то отпускные выплачиваются за три рабочих дня. То есть в новой редакции закона будут фигурировать уже рабочие дни. До этого были календарные дни.

Роструд предполагает изменить и еще один момент.

Сейчас в Трудовом кодексе РФ прописано, что заявление на отпуск работнику нужно написать не позднее чем за две недели. При этом можно писать и позже, однако тогда работодатель вправе отказать в отпуске. Этот пункт предполагается учесть.

«Если заявление написано менее чем за три рабочих дня до отпуска, то бухгалтер должен будет выплатить отпускные в течение трех рабочих дней с даты заявления», — отмечают специалисты Роструда, сообщает Ura.ru.

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