В России изменили правила ухода в отпуск

Во-первых, если заявление сотрудник написал в срок, то отпускные выплачиваются за три рабочих дня. То есть в новой редакции закона будут фигурировать уже рабочие дни. До этого были календарные дни.
Роструд предполагает изменить и еще один момент.
Сейчас в Трудовом кодексе РФ прописано, что заявление на отпуск работнику нужно написать не позднее чем за две недели. При этом можно писать и позже, однако тогда работодатель вправе отказать в отпуске. Этот пункт предполагается учесть.
«Если заявление написано менее чем за три рабочих дня до отпуска, то бухгалтер должен будет выплатить отпускные в течение трех рабочих дней с даты заявления», — отмечают специалисты Роструда, сообщает Ura.ru.