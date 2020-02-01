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Работа и обучение

В России изменились правила увольнения

С 1 февраля вступили в силу новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений. Теперь сотруднику при смене работы должны выдавать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р, сообщают «Известия».

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
cdn2.dinu.ir.

В документе содержится информация о длительности работы у конкретного работодателя, а фактически форма СТД-Р является аналогом выписки из трудовой книжки.

Нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года, а изменения вступили в силу с 1 января.

Отметим, что работодатели должны будут проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек до конца июня 2020 года. А для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, с 2021 года будут вестись только электронные книжки.

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