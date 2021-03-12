В России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Потяева отметила, что сейчас такая идея обсуждается в Госдуме. «Я, как уполномоченный по правам человека, поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», — сказала омбудсмен.

По ее словам, у женщин высокая нагрузка, и им приходится совмещать работу с другими «заботами, которые есть». «Один день в неделю, когда женщина одна дома, а мужчина работает — это очень и очень важно, мне кажется очень правильным», — сказала Потяева.

В этом предложении встает вопрос сохранения зарплаты; неясно, почему такой же режим нельзя предложить и мужчинам, заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, пишет Kaluganews.

Он объяснил, что при отсутствии проработки аспекта работодатели могут сократить рабочую неделю, но также пропорционально сократить зарплату.