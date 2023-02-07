В России при поступлении в вузы хотят начислять дополнительные баллы за службу в армии

Прибавлять дополнительные баллы за службу хотят с 2023 года. Это предложила «Единая Россия».
Издание уточняет, что Госдума может принять законопроект в первом чтении 7 февраля. Службу в армии могут приравнять к особым достижениям абитуриентов.
В пояснительной записке сказано, что это позволит поощрить россиян к исполнению воинской обязанности.
«Этот законопроект пока не затрагивает самую важную категорию граждан — тех, кто прошел и участвует в СВО», — утверждает первый зампред «Единой России» Олег Нилов.
Ранее в Кремле объяснили увеличение численности российских войск.
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