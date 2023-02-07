7 февраля
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Работа и обучение

В России при поступлении в вузы хотят начислять дополнительные баллы за службу в армии

Дополнительные баллы за службу в армии хотят начислять при поступлении в вузы в России. Инициативу в первом чтении рассмотрит нижняя палата парламента, сообщают «Известия».

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Прибавлять дополнительные баллы за службу хотят с 2023 года. Это предложила «Единая Россия».

Издание уточняет, что Госдума может принять законопроект в первом чтении 7 февраля. Службу в армии могут приравнять к особым достижениям абитуриентов.

В пояснительной записке сказано, что это позволит поощрить россиян к исполнению воинской обязанности.

«Этот законопроект пока не затрагивает самую важную категорию граждан — тех, кто прошел и участвует в СВО», — утверждает первый зампред «Единой России» Олег Нилов.

Ранее в Кремле объяснили увеличение численности российских войск.

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