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Работа и обучение

В России запланировано массовое сокращение чиновников

Сокращение числа государственных чиновников может повысить производительность госсектора, считает первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

Чиновник. Портфель
Чиновник. Портфель
unsplash.com

«Мы пошли по короткому пути — предложили сократить количество чиновников, и это предложение было принято», — сказал министр на Международном форуме производительности.

Ранее Силуанов анонсировал предстоящую чистку чиновников. Массовые сокращения могут начаться уже в следующем году, напоминает «Царьград». На сокращение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 миллиарда рублей, передает «Пятый канал».

Свое заявление министр финансов сделал в рамках обсуждения национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Силуанов отметил, что хорошая зарплата, отдых и уровень образования положительно влияют на рост производительности труда сотрудников частных и государственных компаний, пишет ura.ru.

«В этом направлении и будет развиваться наш национальный проект, без которого невозможно выполнить другие задачи — по темпам роста, по вхождению нашей экономики в клуб мировых лидеров», — добавил первый вице-премьер.

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