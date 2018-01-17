Работа

В Тюмени по уголовной статье осудили бизнесмена, не платившего зарплату алтайским строителям

В Тюмени суд вынес приговор гендиректору предприятия "Стройпроект 2025", который не платил деньги приезжим строителям из Алтайского и Пермского краев и Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет пресс-служба областной прокуратуры.

Сварщик за работой.
Сварщик за работой. Фото : Дмитрий Кудрявцев.

Всего от действий осужденного пострадали 26 человек: каменщики, монтажники и сварщики. По данным следствия, зарплата рабочим не выплачивалась в течении нескольких месяцев в 2016 и 2017 годах. Всего фирма задолжала строителям более миллиона рублей.

Гендиректора осудили по 145 статье уголовного кодекса (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Мировой судья назначил бизнесмену штраф в размере 200 тысяч рублей в пользу государства. По этой статье его могли оштрафовать на сумму до полумиллиона рублей, отправить на принудительные работы на срок до 3 лет или лишить свободы на срок до 3 лет.

Прокуратура также отправила в суд заявления о взыскании невыплаченной заработной платы, которые были удовлетворены судом. Судебные акты находятся на исполнении в службе судебных приставов. Погашение долгов по оплате труда контролируется прокуратурой.

Ранее осужденный был отправлен на время следствия в СИЗО.

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