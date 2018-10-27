В украинской армии уровняли мужчин и женщин

Закон закрепил принцип, по которому женщины могут занимать те же должности и получать те же воинские звания, что и мужчины. Вместе с тем представителей обоих полов уравняли в ответственности при прохождении воинской службы. Например, теперь женщин можно назначать в суточный наряд.



Ранее женщины могли находиться на военной службе пока им не исполнится 40 лет. По новому закону, они, как и мужчины, смогут служить до 45 лет (на должностях рядовых и сержантов). Женщины-офицеры — до 60 лет.



Закон также снял ограничения на прохождение службы в запасе: теперь от военных сборов в обязательном порядке освобождаются не все женщины, а только беременные.



В вооруженных силах страны проходят службу 55 тыс. женщин.