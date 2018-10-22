Валентин Катасонов и Михаил Делягин примут участие в 8-м Региональном Форуме для первых Лиц

Приглашаем собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний Сибирского региона принять участие в 8-м Региональном Форуме для первых Лиц с участием ведущих экономистов страны Валентина Катасонова (впервые в Новосибирске) и Михаила Делягина.

Валентин Катасонов и Михаил Делягин в Новосибирске.

21 ноября 2018 года в Новосибирске.

Цель мероприятия: Спрогнозировать ключевые политические и экономические события на предстоящий 2019 год.

Рассмотреть варианты влияния данных событий на бизнес.

Валентин Катасонов: Российский учёный-экономист , доктор экономических наук , профессор кафедры международных финансов МГИМО. Публицист.

доктор экономических наук профессор кафедры международных финансов МГИМО. Публицист. Специалист в области экономики природопользования , международного движения капитала , проектного финансирования , управления инвестициями , денежно-кредитной системы , международных финансов.

международного движения капитала проектного финансирования управления инвестициями денежно-кредитной системы международных финансов. Член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства , с января 2012 года возглавляет Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова ( РОЭШ).

с января 2012 года возглавляет Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова РОЭШ). Автор примерно сорока книг — научных монографий , философских размышлений и публицистических произведений. Автор документально-художественного фильма «Мировая кабала» ( 2014 год; четыре серии).

Михаил Делягин: Российский экономист , политолог , публицист и политик , ведущий ряда теле-и радиопрограмм. Доктор экономических наук ( 1998). Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Действительный член РАЕН.

политолог публицист и политик ведущий ряда теле-и радиопрограмм. Доктор экономических наук 1998). Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Действительный член РАЕН. Директор некоммерческой организации «Институт проблем глобализации». Главный редактор журнала «Свободная мысль».

Автор более тысячи статей в России , США , Германии , Франции , Финляндии , Китае , Индии и др., автор восемнадцати монографий.

США Германии Франции Финляндии Китае Индии и др., автор восемнадцати монографий. Член партии «Справедливая Россия» ( с 2016 года). Указом президента РФ В.В. Путина введён в состав Научного совета при Совете Безопасности РФ ( 2017).

Ознакомиться с тезисами выступления спикеров можно на странице Форума, а также подать заявку на участие, произвести онлайн-оплату, задать вопросы спикерам.

Успевайте стать участником Форума на максимально выгодных условиях любым удобным способом (специальная стоимость участия при оплате до 1 ноября 2018):

Зайдите на страницу Форума: business-trener.ru — доступна онлайн оплата.

Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11

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Организатор: Тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров)

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