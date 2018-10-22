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Валентин Катасонов и Михаил Делягин примут участие в 8-м Региональном Форуме для первых Лиц

Приглашаем собственников бизнеса и топ-менеджеров компаний Сибирского региона принять участие в 8-м Региональном Форуме для первых Лиц с участием ведущих экономистов страны Валентина Катасонова (впервые в Новосибирске) и Михаила Делягина.

Валентин Катасонов и Михаил Делягин в Новосибирске.
Валентин Катасонов и Михаил Делягин в Новосибирске.
Фото предоставлено организатором

21 ноября 2018 года в Новосибирске.

Цель мероприятия:
  • Спрогнозировать ключевые политические и экономические события на предстоящий 2019 год.
  • Рассмотреть варианты влияния данных событий на бизнес.
Валентин Катасонов:
  • Российский учёный-экономист, доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО. Публицист.
  • Специалист в области экономики природопользования, международного движения капитала, проектного финансирования, управления инвестициями, денежно-кредитной системы, международных финансов.
  • Член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства, с января 2012 года возглавляет Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова (РОЭШ).
  • Автор примерно сорока книг — научных монографий, философских размышлений и публицистических произведений. Автор документально-художественного фильма «Мировая кабала» (2014 год; четыре серии).
Михаил Делягин:
  • Российский экономист, политолог, публицист и политик, ведущий ряда теле-и радиопрограмм. Доктор экономических наук (1998). Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Действительный член РАЕН.
  • Директор некоммерческой организации «Институт проблем глобализации». Главный редактор журнала «Свободная мысль».
  • Автор более тысячи статей в России, США, Германии, Франции, Финляндии, Китае, Индии и др., автор восемнадцати монографий.
  • Член партии «Справедливая Россия» (с 2016 года). Указом президента РФ В.В. Путина введён в состав Научного совета при Совете Безопасности РФ (2017).

Ознакомиться с тезисами выступления спикеров можно на странице Форума, а также подать заявку на участие, произвести онлайн-оплату, задать вопросы спикерам.

Успевайте стать участником Форума на максимально выгодных условиях любым удобным способом (специальная стоимость участия при оплате до 1 ноября 2018):

Зайдите на страницу Форума: business-trener.ru — доступна онлайн оплата.

Позвоните нам: (383) 240−80−25, 263−15−11

Напишите нам: info@business-trener.ru

Организатор: Тренинговая компания «SOVA» (обновленное имя Ассоциации Практикующих Бизнес-Тренеров)

Информационные партнеры: Altapress.ru, Infopro54.ru, Dk.ru, Vsetreningi.ru, КапиталЪ литературный магазин.

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