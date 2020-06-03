Выпускникам Алтайского медуниверситета не дадут аккредитацию в 2020 году. Кто их возьмет теперь на работу?

Упрощенно говоря, врачебная аккредитация определяет уровень подготовки специалиста. Ее проходит каждый, кто получил медицинское или фармацевтическое образование и собирается работать врачом.
Документ обновляется раз в пять лет. Тот, кто получает аккредитацию впервые, проходит испытание перед специальной комиссией. Это и 60-минутное тестирование, и решение ситуационных задач, и показ практических навыков в симуляции.
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Предварительно они обязаны пройти 36-часовой учебный курс. После чего можно устраиваться врачом-стажером и работать под присмотром опытного наставника. Это касается ординаторов. Специалисты «Лечебного дела» и «Педиатрии» идут в терапевты и педиатры. Бакалавры — в медсестры.
В Алтайском медуниверситете заверили: опасаться выпускникам пока нечего. Сейчас отсутствие важного документа никак не ограничит право на трудоустройство.
То же самое и с зарплатой — из-за отсутствия аккредитации она не понизится. Но в 2021 году аккредитацию все равно придется пройти.
Екатерина Карзова