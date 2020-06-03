Выпускникам Алтайского медуниверситета не дадут аккредитацию в 2020 году. Кто их возьмет теперь на работу?

Из-за эпидемиологической ситуации врачей и выпускников всех российских медуниверситетов временно перестали аккредитовывать. А ведь это фактическое разрешение на работу — без прохождения этой процедуры лечить нельзя. Студенты опасаются, что без аккредитации у них появятся проблемы при трудоустройстве. Рассказываем, стоит ли переживать.

Упрощенно говоря, врачебная аккредитация определяет уровень подготовки специалиста. Ее проходит каждый, кто получил медицинское или фармацевтическое образование и собирается работать врачом.

Документ обновляется раз в пять лет. Тот, кто получает аккредитацию впервые, проходит испытание перед специальной комиссией. Это и 60-минутное тестирование, и решение ситуационных задач, и показ практических навыков в симуляции.

Понятно, что массаж сердца на манекене дистанционно не сделать, поэтому Минздрав РФ приказом от 14.04.2020 № 327-н «заморозил» выдачу аккредитаций до 1 января 2021 года. А пока выпускники пойдут работать в больницы и поликлиники, имея на руках только дипломы.

Предварительно они обязаны пройти 36-часовой учебный курс. После чего можно устраиваться врачом-стажером и работать под присмотром опытного наставника. Это касается ординаторов. Специалисты «Лечебного дела» и «Педиатрии» идут в терапевты и педиатры. Бакалавры — в медсестры.

В Алтайском медуниверситете заверили: опасаться выпускникам пока нечего. Сейчас отсутствие важного документа никак не ограничит право на трудоустройство.

То же самое и с зарплатой — из-за отсутствия аккредитации она не понизится. Но в 2021 году аккредитацию все равно придется пройти.

Екатерина Карзова