Власти Алтайского края ожидают роста долгов по зарплате на фоне пандемии коронавируса

В регион на выплату пособий по заработной плате в ближайшее время дополнительно поступят 0,8 млрд рублей. Власти ожидают роста долгов по зарплате. Об этом в ходе онлайн-конференции 17 марта заявила Надежда Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения.

Надежда Капура отвечала на вопросы региональных СМИ, касающиеся ситуации на рынке труда. Altapress.ru публикует наиболее важные тезисы.

По данным на 17 марта, сумма просроченной задолженности предприятий края по зарплате составила 14 млн рублей, она ожидаемо будет расти. Правительство региона держит ситуацию на контроле и предпринимает меры, направленные на поддержку рынка труда и недопущение массовых увольнений.

Поддержка будет оказана за счет двух «пакетов» мер, инициированных федеральным центром. Это, в частности, предоставление кредитов компаниям на выплату зарплаты.

Уровень официальной безработицы в крае начал расти. С 1 апреля максимальный размер пособия в Алтайском крае установлен в сумме 12 130 рублей (плюс районный коэффициент). С начала месяца в службу занятости поступило около 2,5 тыс. заявлений от граждан, желающих зарегистрироваться в качестве получателя пособия.

Надежда Капура. Олег Богданов , altapress.ru

По 1,5 тыс. заявлений работа уже ведется, причем индивидуально с каждым гражданином, отметила Капура.

На федеральном портале «Работа в России» действительно иногда происходят сбои, которые затрудняют процесс отправки документации. Работа портала будет налажена, заверила Надежда Капура. А пока заявления и копии документов можно направлять через «личные кабинеты» на портале краевого управления по труду и занятости.

Специалисты ведомства окажут консультации по подбору вакансии или оформлению пособия. По словам Капуры, копии документов можно отправлять через популярные месенджеры.

На данный момент около 2 тыс. работников санаторно-курортного комплекса Алтайского края находятся в вынужденном простое. 17 апреля губернатор Виктор Томенко проводит встречу с руководителями компаний этого профиля в Белокурихе. «Возможно, будут выработаны дополнительные меры», — сказала Капура.

Доход. Зарплата. СС0

Если сотрудник предприятия считает, что его права были нарушены работодателем, гражданину нужно лично или дистанционно обращаться в Гострудинспекцию. По каждому обращению проводится проверка.

Работодатели, размещающие вакансии в СМИ, социальных сетях или на специализированных порталах о работе, согласно федеральному законодательству обязаны одновременно дублировать эту информацию в службу занятости населения.

За нарушение этой нормы предусмотрена ответственность. Данные о вакансиях необходимы службе занятости для более полного мониторинга ситуации на региональном рынке труда.