Власти Барнаула посчитали, сколько горожан работает в теневом секторе

Около 30 тыс. жителей Барнаула работают нелегально, то есть без регистрации трудовых отношений. Ежегодные потери бюджета города от этого оцениваются в 500 млн. рублей, внебюджетных фондов — около 6 млрд рублей. Об этом рассказал Александр Пугач, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула 21 февраля на круглом столе в АКЗС.

Пугач высказал ряд предложений по борьбе с теневой занятостью. По его мнению, надзорным органам нужно обращать внимание на предприятия, где много сотрудников устроены на неполный рабочий день. Кроме этого, он считает, что необходимо пересмотреть условия патентной системы налогообложения, чтобы она стала более привлекательной для самозанятых граждан.

Александр Пугач,

председатель комитета по развитию предпринимательства , потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула:

Прошло шесть лет с введения патентной системы, но она не развивается. Больше патентов покупать не стали. Самозанятые не могут приобрести патент, для этого им надо стать ИП. В Кемерово куплено 2 тыс. патентов, в Барнауле 79. В Алтайском крае под систему попадает 5 видов деятельности, в Новосибирской — 41, в Московской — 25, в Омской — 35. Если уж мы хотим ее развивать, нужно расширять возможности.

Чтобы решить проблему, администрация проводит специальные мероприятия. Например, организовывает круглые столы с участием работодателей и представителей УФНС, где рассказывают о рисках нелегальных отношений с сотрудниками. В 2019 году они будут проходить для предприятий по отраслям — уже состоялась встреча с представителями клинингового бизнеса.

По словам Пугача, популярностью пользуется горячая линия по вопросам трудовых отношений. В 2018 году по ней провели 128 консультаций для работников различных компаний.

На заседаниях рабочей группы по нарушениям трудового законодательства в 2018 году рассмотрели 282 организации и почти 6 тыс. обращений граждан. За 4 года рассмотрено 1,5 тыс. организаций, нарушения законодательства, в том числе в части серой зарплаты, устранены в отношении 34 тыс. человек.

Благодаря борьбе с теневой занятостью удалось увеличить поступления в городской бюджет на 300 млн рублей, во внебюджетные фонды на 3,5 млрд рублей в 2018 году.