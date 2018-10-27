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Работа и обучение
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Власти рассказали, какие специалисты больше всех нужны в Алтайском крае

30 должностей служащих и 60 рабочих профессий вошли в рейтинг самых востребованных профессий на официальном рынке труда. Такой документ по итогам июля-сентября 2018 года составили в минтрудсоцзащиты Алтайского края, передает пресс-служба регионального правительства.

ЖКХ, слесарь.
ЖКХ, слесарь.
Михаил Хаустов

Наибольшим спросом пользовались квалифицированные рабочие:

  • электрогазосварщик,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • токарь,
  • слесарь,
  • аппаратчик,
  • фрезеровщик,
  • оператор станков с программным управлением, наладчик автоматических линий,
  • станочник широкого профиля.

Работники пищевой промышленности:

  • изготовитель пищевых полуфабрикатов,
  • прессовщик сыра,
  • обвальщик мяса,
  • формовщик теста,
  • обработчик птицы.

В сфере общественного питания и обслуживания легче всего найдут работу:

  • пекарь,
  • бармен,
  • официант,
  • горничная.

В строительстве:

  • монтажник,
  • плотник,
  • штукатур,
  • машинист экскаватора,
  • машинист бульдозера,
  • облицовщик-плиточник,
  • стропальщик.

Также региону нужны специалисты сферы здравоохранения, образования и инженерно-технические работники.

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