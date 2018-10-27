Власти рассказали, какие специалисты больше всех нужны в Алтайском крае

Наибольшим спросом пользовались квалифицированные рабочие:
- электрогазосварщик,
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- токарь,
- слесарь,
- аппаратчик,
- фрезеровщик,
- оператор станков с программным управлением, наладчик автоматических линий,
- станочник широкого профиля.
Работники пищевой промышленности:
- изготовитель пищевых полуфабрикатов,
- прессовщик сыра,
- обвальщик мяса,
- формовщик теста,
- обработчик птицы.
В сфере общественного питания и обслуживания легче всего найдут работу:
- пекарь,
- бармен,
- официант,
- горничная.
В строительстве:
- монтажник,
- плотник,
- штукатур,
- машинист экскаватора,
- машинист бульдозера,
- облицовщик-плиточник,
- стропальщик.
Также региону нужны специалисты сферы здравоохранения, образования и инженерно-технические работники.