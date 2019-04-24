Власти рассказали, сколько людей гибнет на производстве в Алтайском крае

В 2018 году в Алтайском крае на производстве произошло 109 несчастных случаев, в результате которых 82 работника получили тяжелые травмы и 31 — погибли. В числе тяжело травмированных 14 женщин, среди погибших 3 женщины. Случаев тяжелого травмирования и гибели несовершеннолетних не было.
За последние пять лет уровень тяжелого травматизма в регионе снижен в 1,6 раза, смертельного в 1,45 раза. В 2014 году в крае на производстве тяжелые травмы получили 129 работников и 45 — погибли.
Расследования несчастных случаев показывают, что основными их причинами являются:
- неудовлетворительная организация производственных работ;
- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда;
- нарушение правил дорожного движения;
- нарушение трудового распорядка и дисциплины труда;
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;
- эксплуатация неисправного оборудования;
- неприменение работником средств индивидуальной защиты;
- нарушение технологического процесса.
Чаще всего в результате производственных происшествий работники получают сочетанные травмы, к ним относятся повреждения внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, ранения, отслойка кожи и клетчатки, компрессионные травмы. Бывают случаи проникающих ранений в глаза, травмирования рук и ног.
Чтобы снизить количество чрезвычайных ситуаций на рабочих местах, в крае проводится необходимая организационно-профилактическая работа, рассказала Надежда Капура, начальник краевого управления по труду и занятости населения. Например, месячник безопасности труда, который уже в 16 раз состоялся в регионе. Его организуют к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.