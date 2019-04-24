Власти рассказали, сколько людей гибнет на производстве в Алтайском крае

В первом квартале 2019 года в Алтайском крае на производстве погибло 6 человек, 14 были травмированы. В среднем же за последние пять лет уровень травматизма и смертности на предприятиях края снижается. Об этом рассказала Надежда Капура, начальник регионального управления по труду во время интернет-форума 23 апреля.

В 2018 году в Алтайском крае на производстве произошло 109 несчастных случаев, в результате которых 82 работника получили тяжелые травмы и 31 — погибли. В числе тяжело травмированных 14 женщин, среди погибших 3 женщины. Случаев тяжелого травмирования и гибели несовершеннолетних не было.

За последние пять лет уровень тяжелого травматизма в регионе снижен в 1,6 раза, смертельного в 1,45 раза. В 2014 году в крае на производстве тяжелые травмы получили 129 работников и 45 — погибли.

Расследования несчастных случаев показывают, что основными их причинами являются:

неудовлетворительная организация производственных работ;

недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда;

нарушение правил дорожного движения;

нарушение трудового распорядка и дисциплины труда;

нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

эксплуатация неисправного оборудования;

неприменение работником средств индивидуальной защиты;

нарушение технологического процесса.

Чаще всего в результате производственных происшествий работники получают сочетанные травмы, к ним относятся повреждения внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, ранения, отслойка кожи и клетчатки, компрессионные травмы. Бывают случаи проникающих ранений в глаза, травмирования рук и ног.

Чтобы снизить количество чрезвычайных ситуаций на рабочих местах, в крае проводится необходимая организационно-профилактическая работа, рассказала Надежда Капура, начальник краевого управления по труду и занятости населения. Например, месячник безопасности труда, который уже в 16 раз состоялся в регионе. Его организуют к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.