Восстановили на службе полицейского, который допрашивал «душу» мертвого свидетеля

В Комсомольске-на-Амуре полицейский, уволенный после ехидного ответа прокуратуре о спиритическом сеансе с мертвым свидетелем, восстановился на службе через суд, сообщает телеканал Russia Today.

В августе 2020 года полицейского уволили из правоохранительных органов после доклада руководству о неудачном спиритическом сеансе. В ходе него оперуполномоченный пытался допросить душу умершего свидетеля по требованию прокуратуры. Однако душа, по словам сотрудника, на связь так и не вышла.

Что произошло

Все началось с дела по жалобе на председателя СНТ АО «АСЗ» Марину Ехлакову, которую один из дачников заподозрил в финансовых махинациях. Во время доследственной проверки полицейский опросил всех причастных к деятельности СНТ и, не найдя признаков преступления в действиях Ехлаковой, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура посчитала, что в отказном материале есть недочеты, и потребовала провести дополнительную проверку. Например, опросить председателя сада Михайло, который, как выяснилось впоследствии, умер в октябре 2018 года.

Ответ прокурорам

Прокуратура неоднократно настаивала на допросе этого свидетеля, и в итоге полицейский в мае прошлого года направил им ответ: «Во исполнение неоднократных требований заместителя прокурора г. Комсомольска-на-Амуре Рябова В. А. об опросе гражданина Михайла Н. П., был проведен спиритический сеанс, привлечены эзотерики, с целью вызова и проведения беседы с душой умершего Михайла Н. П. Душа так и не вышла на связь. Были предложения о проведении эксгумации тела Михайла Н.П., но специалисты сказали, что тело (при том мертвое) без души никаких пояснений дать не сможет. На основании изложенного выполнить требование прокурора города об опросе Михайла Н. П. не представилось возможным».

В надзорном ведомстве сочли, что составленная таким образом справка позорит честь мундира. В отношении полицейского провели служебную проверку и пришли к выводу, что справка, составленная полицейским, изложена «с недопустимым для сотрудников органов внутренних дел сарказмом и проявлением явного неуважения к надзорному органу».

В августе 2020 года полицейского уволили из органов, пишет polit.ru.

Иск

Полицейский опротестовал свое увольнение в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда весной 2021 года встала на сторону полицейского.