6‑я Сибирская онлайн-конференция по интернет‑торговле товарами и услугами: E‑SIB 2020

13−14 мая 2020 г. компания Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» проводят в Новосибирске 6-ю Сибирскую конференцию по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2020. В этом году конференция впервые будет проходить в онлайн-формате. На мероприятии выступят ведущие российские эксперты по e-commerce, интернет-маркетингу, директора крупных интернет-магазинов.

За последние два месяца в социально-экономической жизни нашей страны произошли существенные изменения. Некоторые процессы значительно ускорились, прежде всего, автоматизация, цифровизация, развитие новых онлайн-сервисов, новых сегментов онлайн-торговли и т.д. При этом драматические изменения происходят и на региональных рынках, компании пересматривают стратегии развития и пытаются быстро приспособиться к стремительно меняющимся рыночным условиям.

Как адаптироваться к новой реальности, какие стратегии развития в e-commerce будут работать для малого и среднего бизнеса в регионах, какие возможности открываются, какие инструменты продвижения будут работать, какие новые тренды в логистике, платежах, маркетинге и т.д., — об этом и о многом другом пойдет речь на конференции.