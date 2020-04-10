6‑я Сибирская онлайн-конференция по интернет‑торговле товарами и услугами: E‑SIB 2020

- Федор Вирин, артнёр Data Insight, Вице-президент и сопредседатель индустриального комитета по образованию IAB Russia;
- Наталья Андреева, управляющий директор «Ситилинк»;
- Дмитрий Пивоваров, заместитель генерального директора компании 220 вольт;
- Надежда Каштанова, руководитель отдела интернет-маркетинга в компании «Суши-мастер»;
- Татьяна Классинская, заместитель генерального директора по работе с поставщиками, компания «Ника»;
- Марат Абасалиев, генеральный директор консалтинговой компании to3do;
- Эльвира Рыбина, Client Solutions Lead, Aitarget,
- а также эксперты из компаний Aliexpress, OZON и других.
- Более 150 участников со всего сибирского региона и не только.
- Стратегии лидеров рынка и актуальные тренды.
- Практическая направленность и кейсы от ведущих игроков рынка e-commerce.
- Новые инструменты интернет-продаж, которые работают уже сегодня и будут актуальны в ближайшем будущем.
- Новые идеи, опыт, навыки, которые можно сразу же применять в работе компании и повышать онлайн-продажи.
директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители интернет-магазинов, отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний; все те, кто планирует выходить в онлайн или уже работает в онлайн и заинтересован в получении актуальной информации по увеличению продаж через Интернет.
Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию можно на сайте конференции: https://clck.ru/Mrv6G
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