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6‑я Сибирская онлайн-конференция по интернет‑торговле товарами и услугами: E‑SIB 2020

13−14 мая 2020 г. компания Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» проводят в Новосибирске 6-ю Сибирскую конференцию по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2020. В этом году конференция впервые будет проходить в онлайн-формате. На мероприятии выступят ведущие российские эксперты по e-commerce, интернет-маркетингу, директора крупных интернет-магазинов.

За последние два месяца в социально-экономической жизни нашей страны произошли существенные изменения. Некоторые процессы значительно ускорились, прежде всего, автоматизация, цифровизация, развитие новых онлайн-сервисов, новых сегментов онлайн-торговли и т.д. При этом драматические изменения происходят и на региональных рынках, компании пересматривают стратегии развития и пытаются быстро приспособиться к стремительно меняющимся рыночным условиям.

Как адаптироваться к новой реальности, какие стратегии развития в e-commerce будут работать для малого и среднего бизнеса в регионах, какие возможности открываются, какие инструменты продвижения будут работать, какие новые тренды в логистике, платежах, маркетинге и т.д., — об этом и о многом другом пойдет речь на конференции.

Сибирская конференция eMarketingSib.
Сибирская конференция eMarketingSib.
Фото предоставлено организатором
Среди спикеров конференции:
  • Федор Вирин, артнёр Data Insight, Вице-президент и сопредседатель индустриального комитета по образованию IAB Russia;
  • Наталья Андреева, управляющий директор «Ситилинк»;
  • Дмитрий Пивоваров, заместитель генерального директора компании 220 вольт;
  • Надежда Каштанова, руководитель отдела интернет-маркетинга в компании «Суши-мастер»;
  • Татьяна Классинская, заместитель генерального директора по работе с поставщиками, компания «Ника»;
  • Марат Абасалиев, генеральный директор консалтинговой компании to3do;
  • Эльвира Рыбина, Client Solutions Lead, Aitarget,
  • а также эксперты из компаний Aliexpress, OZON и других.
E-SIB 2020 — это:
  • Более 150 участников со всего сибирского региона и не только.
  • Стратегии лидеров рынка и актуальные тренды.
  • Практическая направленность и кейсы от ведущих игроков рынка e-commerce.
  • Новые инструменты интернет-продаж, которые работают уже сегодня и будут актуальны в ближайшем будущем.
  • Новые идеи, опыт, навыки, которые можно сразу же применять в работе компании и повышать онлайн-продажи.
К участию приглашаются:

директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители интернет-магазинов, отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний; все те, кто планирует выходить в онлайн или уже работает в онлайн и заинтересован в получении актуальной информации по увеличению продаж через Интернет.

Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию можно на сайте конференции: https://clck.ru/Mrv6G

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