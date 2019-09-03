Зачет: чем барнаульские вузы помогают студентам с детьми

Студенческие семьи могут рассчитывать на небольшую материальную поддержку и комнату в общежитии от своего университета. Altapress.ru выяснил, как и чем барнаульские вузы помогают студентам с детьми.

Алтайский государственный университет

В университете можно получить материальную поддержку студентам с детьми до 18 лет. Размер материальной помощи — до 10 тысяч рублей. Для этого необходимо написать заявление и предоставить документы, подтверждающие семейное положение.

Семья. CCO

Студентам, которые только вступили в брак, университет также оказывает материальную помощь в размере 2 тысяч рублей.

На основании личного заявления и предоставления соответствующих документов матерям-одиночкам оказывается адресная социальная помощь. Список желающих ее получить формируется университетом и передается в министерство образования.

Дмитрий Марьин,

начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ:

Для студентов с детьми в общежитиях предусмотрена льготная стоимость проживания. Администрация студенческого городка всегда старается предоставить комфортные условия таким семьям, и даже оставляет право выбора этажа за студентами. На сегодняшний день в общежитии АлтГУ проживает только одна студенческая семья: это пара из Таджикистана. Причем, приехали в университет они уже будучи супругами и с ребенком.

Данные об общем количестве семей собираются по итогам года, в 2018 году таких семей в АГУ было 49.

Алтайский государственный институт культуры

При рождении ребенка студенты получают единовременное материальное пособие — 10 тысяч рублей, а также ежемесячную социальную выплату из стипендиального фонда — 3750 рублей.

Университет предоставляет отдельную комнату в общежитии студенческой семье, если брак зарегистрирован официально.

Семья. CCO

Татьяна Григорьева,

заведующий отделом по воспитательной работе АГИК: У нас учится иностранный студент, к которому регулярно приезжает жена с ребенком и живет по несколько месяцев, поэтому мы предоставили комнату в общежитии для этой семьи.

Профсоюз выделяет материальную помощь в размере 5 тысяч рублей на свадьбу при заключении брака, с условием, что оба студента члены профсоюза. И столько же на рождение ребенка — бонусом к единовременному пособию.

Татьяна Григорьева,

заведующий отделом по воспитательной работе АГИК:

Мы поддерживаем таких студентов, всех своих знаем. У нас была девочка, которая хотела уйти в академический отпуск, потому что должна была родить до летней сессии. Мы ее успокоили, обнадежили, помогли оформить досрочную сдачу летней сессии в связи с медицинскими показаниями. Она ушла в академический отпуск, но курс закончила. В этом году выйдет на четвертый курс и будет учиться дальше.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова

Семейным студентам университет предоставляет комнату в общежитии, стоимость проживания в котором 4,4 тыс. рублей в месяц за двухместную комнату, и 4,6 тыс. рублей в месяц за трехместную.

Ребенок. СС0

На территории общежития есть детская комната и игровая площадка во дворе. Для того, чтобы туда заселиться от пары требуется заявление, свидетельство о рождении и заключении брака.

Марина Черкасова,

директор студенческого городка АлтГТУ:

Сейчас ребята не особо стремятся жениться, поэтому такой формат «семейного общежития» угасает. Если раньше была очередь, то сейчас ее не существует. Заявок очень мало. Семья приходит с заявлением — мы их заселяем.

На сегодняшний день в общежитии проживает восемь семей, четыре из которых — с детьми.

Алтайский государственный педагогический университет

Университет оказывает материальную помощь студенческим семьям при рождении детей — от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Ребенок. Раннее развитие ССО

Как официально зарегистрированным семьям с детьми, так и матерям-одиночкам предоставляется отдельная комната в университетском общежитии.