Зачет: чем барнаульские вузы помогают студентам с детьми

Алтайский государственный университет
В университете можно получить материальную поддержку студентам с детьми до 18 лет. Размер материальной помощи — до 10 тысяч рублей. Для этого необходимо написать заявление и предоставить документы, подтверждающие семейное положение.
Студентам, которые только вступили в брак, университет также оказывает материальную помощь в размере 2 тысяч рублей.
На основании личного заявления и предоставления соответствующих документов матерям-одиночкам оказывается адресная социальная помощь. Список желающих ее получить формируется университетом и передается в министерство образования.
Дмитрий Марьин,
начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ:
Для студентов с детьми в общежитиях предусмотрена льготная стоимость проживания. Администрация студенческого городка всегда старается предоставить комфортные условия таким семьям, и даже оставляет право выбора этажа за студентами. На сегодняшний день в общежитии АлтГУ проживает только одна студенческая семья: это пара из Таджикистана. Причем, приехали в университет они уже будучи супругами и с ребенком.
Данные об общем количестве семей собираются по итогам года, в 2018 году таких семей в АГУ было 49.
Алтайский государственный институт культуры
При рождении ребенка студенты получают единовременное материальное пособие — 10 тысяч рублей, а также ежемесячную социальную выплату из стипендиального фонда — 3750 рублей.
Университет предоставляет отдельную комнату в общежитии студенческой семье, если брак зарегистрирован официально.
Татьяна Григорьева,
заведующий отделом по воспитательной работе АГИК:
У нас учится иностранный студент, к которому регулярно приезжает жена с ребенком и живет по несколько месяцев, поэтому мы предоставили комнату в общежитии для этой семьи.
Профсоюз выделяет материальную помощь в размере 5 тысяч рублей на свадьбу при заключении брака, с условием, что оба студента члены профсоюза. И столько же на рождение ребенка — бонусом к единовременному пособию.
Татьяна Григорьева,
заведующий отделом по воспитательной работе АГИК:
Мы поддерживаем таких студентов, всех своих знаем. У нас была девочка, которая хотела уйти в академический отпуск, потому что должна была родить до летней сессии. Мы ее успокоили, обнадежили, помогли оформить досрочную сдачу летней сессии в связи с медицинскими показаниями. Она ушла в академический отпуск, но курс закончила. В этом году выйдет на четвертый курс и будет учиться дальше.
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Семейным студентам университет предоставляет комнату в общежитии, стоимость проживания в котором 4,4 тыс. рублей в месяц за двухместную комнату, и 4,6 тыс. рублей в месяц за трехместную.
На территории общежития есть детская комната и игровая площадка во дворе. Для того, чтобы туда заселиться от пары требуется заявление, свидетельство о рождении и заключении брака.
Марина Черкасова,
директор студенческого городка АлтГТУ:
Сейчас ребята не особо стремятся жениться, поэтому такой формат «семейного общежития» угасает. Если раньше была очередь, то сейчас ее не существует. Заявок очень мало. Семья приходит с заявлением — мы их заселяем.
На сегодняшний день в общежитии проживает восемь семей, четыре из которых — с детьми.
Алтайский государственный педагогический университет
Университет оказывает материальную помощь студенческим семьям при рождении детей — от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
Как официально зарегистрированным семьям с детьми, так и матерям-одиночкам предоставляется отдельная комната в университетском общежитии.
«Университет дает право выбрать место практики студентам, имеющим детей. Мы предоставляем бесплатные путевки в санаторий-профилакторий „Мечта“ и делаем новогодние подарки для детей наших студентов», — сообщили в пресс-службе АлтГПУ.