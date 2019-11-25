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Зарплата до 80 000 рублей: производитель спецодежды ищет сотрудников в Барнауле

Группа компаний «Спецобъединение», в состав которой входит трикотажная фабрика «Спецобъединение-Сибирь», успешно занимается производством спецодежды и, в частности, рабочих перчаток. В связи с расширением производства барнаульской фабрике требуются сотрудники.

Цех.
Цех.
Источник: ГК «Спецобъединение».
Требуемые профессии:
  • вязальщица,
  • швея,
  • главный механик,
  • водитель погрузчика,
  • слесари-наладчики (механики),
  • грузчики.

«Спецобъединение-Сибирь» гарантирует официальное трудоустройство, полный соцпакет, спецодежду, медосмотр. Возможно обучение с нуля.

Зарплата от 20 000 до 80 000 рублей в месяц (выплата 2 раза в месяц).*

О компании

Основанная в 2004 году трикотажная фабрика производит популярные во всей стране рабочие перчатки СПЕЦ•SB. Аккуратный внешний вид, удобная манжета с двойным оверлоком, фирменная упаковка — все это делает продукцию фабрики популярным, выгодным и доступным средством защиты рук. В настоящее время ассортиментная линейка «СПЕЦ•SB», насчитывает более 40 видов рабочих перчаток, не имеющих аналогов на отечественном рынке.

Отметим, что наличие высокотехнологичного оборудования позволило фабрике стать единственным в России предприятием, заключившим соглашение с мировым промышленным гигантом — компанией DuPont, на использование в производстве волокна Kevlar, которое в пять раз крепче стали на разрыв. Производство кевларовых перчаток Manipula Specialist — особая гордость фабрики. При своем совершенно обычном внешнем виде и небольшой толщине, они обладают уникальными характеристиками и максимально защищают руки от порезов и повышенных температур.

Перчатки Manipula Specialis.
Перчатки Manipula Specialis.
Фото: @spets_ru

Интересно, что в перчатках Manipula Specialist собирают космические аппараты в «Сколково».

Продукция компании была замечена также и в отечественной киноиндустрии: в фильме «Салют-7» (2017 г.) герои-космонавты на орбитальной станции снимались в перчатках Manipula Specialist.

Факт

На сегодняшний день трикотажная фабрика «Спецобъединение-Сибирь» выпускает около ста видов рабочей перчатки для защиты рук не только рабочих на предприятиях различных отраслей промышленности, но и для обычных розничных покупателей.

Продукция несколько раз удостаивалась звания лучшей в России. Проводимая конкурсом «100 лучших товаров России» оценка с точки зрения качества, охраны труда, экологии, гигиены и корпоративной культуры, показала, что фабрика и ее продукция — одни из лучших в стране.

Информация для кандидатов

Ждем всех по адресу: г. Барнаул, ул. Бриллиантовая 2/15 (около территории ТЭЦ-2) с 8.00 до 17.00 ежедневно, перерыв с 12.00 до 13.00. При себе иметь паспорт.

*Информация действительна на момент публикации

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