Зарплата до 500 тысяч рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии мая

Зарплаты управляющих начинаются от 200 тыс. рублей. Однако нужно иметь опыт работы от трех лет в богатых семьях Европы или ОАЭ, водить машину не менее пяти лет, а также знать английский и русский языки.
На втором месте рейтинга — водители с личным грузовиком грузоподъемностью от 10 до 20 тонн. Этим специалистам предлагают от 200 до 360 тыс. рублей за перевозки по Москве и Московской области, отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на портал Работа.ру.
Также до 300 тыс. рублей предлагают няне-воспитательнице с педагогическим образованием в русскую семью в США. А на зарплату от 100 до 210 тыс. рублей может рассчитывать мастер по ремонту телевизоров.
Кроме того, от 100 до 300 тыс. рублей работодатели предлагают менеджеру по открытию заведений в сегменте гостиничного хозяйства и общественного питания (HoReCa).
Напомним, ранее стало известно, что размер средней заработной платы в Алтайском крае за период с января по март 2019 года составил 25 092 рублей, гласят данные Алтайкрайстата. По сравнению с прошлым годом «получка» выросла на 7,8%.