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22 мая
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Работа и обучение

Зарплата до 500 тысяч рублей: названы самые высокооплачиваемые вакансии мая

Специалисты по подбору персонала назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая. На первой строчке этого рейтинга оказались управляющие домашним хозяйством (батлеры). Им обещают зарплату до 500 тыс. рублей, сообщают «Известия».

Деньги.
Деньги.
СС0

Зарплаты управляющих начинаются от 200 тыс. рублей. Однако нужно иметь опыт работы от трех лет в богатых семьях Европы или ОАЭ, водить машину не менее пяти лет, а также знать английский и русский языки.

На втором месте рейтинга — водители с личным грузовиком грузоподъемностью от 10 до 20 тонн. Этим специалистам предлагают от 200 до 360 тыс. рублей за перевозки по Москве и Московской области, отмечает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на портал Работа.ру.

Также до 300 тыс. рублей предлагают няне-воспитательнице с педагогическим образованием в русскую семью в США. А на зарплату от 100 до 210 тыс. рублей может рассчитывать мастер по ремонту телевизоров.

Кроме того, от 100 до 300 тыс. рублей работодатели предлагают менеджеру по открытию заведений в сегменте гостиничного хозяйства и общественного питания (HoReCa).

Напомним, ранее стало известно, что размер средней заработной платы в Алтайском крае за период с января по март 2019 года составил 25 092 рублей, гласят данные Алтайкрайстата. По сравнению с прошлым годом «получка» выросла на 7,8%.

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