Зарплата под «сотку». ТОП-10 самых «дорогих» вакансий для медиков на Алтае

Врача на этих условиях ждут в детской горбольнице Бийска.
На втором месте аналогичная должность в Зональной ЦРБ, но с зарплатой от 50 до 60 тысяч.
Замыкает тройку стоматолог-терапевт. Кандидату в частной клинике предлагают от 50 тысяч рублей.
Далее список выглядит так:
- Стоматолог-ортопед — от 50 тысяч рублей,
- Врач акушер-гинеколог — от 50 тысяч рублей,
- Врач-офтальмолог — от 50 тысяч рублей.
- Врач-гинеколог — от 50 тысяч рублей,
- Санитар — от 50 тысяч рублей,
- Врач-терапевт — от 40 тысяч рублей,
- Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии — от 35 до 65 тысяч рублей.
Всего в регионе открыто около 500 вакансий в сфере «Медицина и фармацевтика».
Чаще всего это предложения для лечащих врачей (41%), специалистов клинических исследований и лаборантов (25%), а также для младшего и среднего медперсонала (20%), рассказали в пресс-службе HeadHunter Сибирь.