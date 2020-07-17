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Работа и обучение

Зарплата под «сотку». ТОП-10 самых «дорогих» вакансий для медиков на Алтае

Врач анестезиолог-реаниматолог стационара в Алтайском крае может зарабатывать от 60 до 90 тысяч рублей в месяц. Вакансия с такими условиями стала первой в списке из 10 самых «дорогих» на сайте по поиску работы hh.ru.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

Врача на этих условиях ждут в детской горбольнице Бийска.

На втором месте аналогичная должность в Зональной ЦРБ, но с зарплатой от 50 до 60 тысяч.

Замыкает тройку стоматолог-терапевт. Кандидату в частной клинике предлагают от 50 тысяч рублей.

Далее список выглядит так:

  • Стоматолог-ортопед — от 50 тысяч рублей,
  • Врач акушер-гинеколог — от 50 тысяч рублей,
  • Врач-офтальмолог — от 50 тысяч рублей.
  • Врач-гинеколог — от 50 тысяч рублей,
  • Санитар — от 50 тысяч рублей,
  • Врач-терапевт — от 40 тысяч рублей,
  • Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии — от 35 до 65 тысяч рублей.

Всего в регионе открыто около 500 вакансий в сфере «Медицина и фармацевтика».

Чаще всего это предложения для лечащих врачей (41%), специалистов клинических исследований и лаборантов (25%), а также для младшего и среднего медперсонала (20%), рассказали в пресс-службе HeadHunter Сибирь.

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