Зарплату российских телеведущих-миллионеров выразили в пенсиях

Журналисты изучили базы Федеральной налоговой службы (ФНС) и выяснили, сколько телеведущие зарабатывают в год. Авторы материала выразили их доходы в размере средней российской пенсии — 14 тыс. рублей.

Так, ведущий НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 млн рублей, то есть примерно как 25 пенсионеров.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев получал 4,6 млн рублей (сумма выплат 27 пенсионерам) от ВГТРК за ведение еженедельной программы «Вести недели».

Ведущая программы «Действующие лица» на «России» Наиля Аскер-Заде заработала 6,5 млн рублей, это сумма средних пенсий 38 россиян.

Сотрудник РЕН ТВ Андрей Добров получил почти 7 млн рублей (сумма выплат 41 пенсионеру) за ведение авторской передачи «Добров в эфире».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян за работу над шоу «Своя правда» на НТВ получал 12,2 млн рублей — как 72 пенсионера.

Деньги. CCO.

Пара ведущих ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгений Попов и Ольга Скабеева получают примерно по 12,8 млн рублей каждый. Это доходы 150 пенсионеров на двоих, подсчитали в издании. Их заработки складываются из двух источников: выплат от телеканала «Россия», а также его головного госхолдинга ВГТРК.

Лидеры

Официальный годовой доход Владимира Соловьева составляет 52,6 млн рублей (как у 310 пенсионеров вместе взятых). В эту сумму включены поступления от «Радио России» за эфиры, телеканала «Россия» за передачи и личной фирмы Соловьева «СВ Консалтинг».

В тройку вошли главный редактор канала RT Маргарита Симоньян и ее супруг, ведущий НТВ Тигран Кеосаян. По данным The Insider, официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 млн рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 млн. В общей сложности их доход оценен в 156 млн рублей, пишет Lenta.ru.

При этом ведущий Первого канала Артем Шейнин получал в год почти 100 млн рублей (как 587 пенсионеров вместе взятых). Большинству зрителей он известен по шоу «Время покажет».