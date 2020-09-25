Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Работа и обучение

Зарплату российских телеведущих-миллионеров выразили в пенсиях

Издание The Insider раскрыло зарплаты 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Журналисты изучили базы Федеральной налоговой службы (ФНС) и выяснили, сколько телеведущие зарабатывают в год. Авторы материала выразили их доходы в размере средней российской пенсии — 14 тыс. рублей.

Так, ведущий НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 млн рублей, то есть примерно как 25 пенсионеров.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев получал 4,6 млн рублей (сумма выплат 27 пенсионерам) от ВГТРК за ведение еженедельной программы «Вести недели».

Ведущая программы «Действующие лица» на «России» Наиля Аскер-Заде заработала 6,5 млн рублей, это сумма средних пенсий 38 россиян.

Сотрудник РЕН ТВ Андрей Добров получил почти 7 млн рублей (сумма выплат 41 пенсионеру) за ведение авторской передачи «Добров в эфире».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян за работу над шоу «Своя правда» на НТВ получал 12,2 млн рублей — как 72 пенсионера.

Деньги.
Деньги.
CCO.

Пара ведущих ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгений Попов и Ольга Скабеева получают примерно по 12,8 млн рублей каждый. Это доходы 150 пенсионеров на двоих, подсчитали в издании. Их заработки складываются из двух источников: выплат от телеканала «Россия», а также его головного госхолдинга ВГТРК.

Лидеры

Официальный годовой доход Владимира Соловьева составляет 52,6 млн рублей (как у 310 пенсионеров вместе взятых). В эту сумму включены поступления от «Радио России» за эфиры, телеканала «Россия» за передачи и личной фирмы Соловьева «СВ Консалтинг».

В тройку вошли главный редактор канала RT Маргарита Симоньян и ее супруг, ведущий НТВ Тигран Кеосаян. По данным The Insider, официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 млн рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 млн. В общей сложности их доход оценен в 156 млн рублей, пишет Lenta.ru.

При этом ведущий Первого канала Артем Шейнин получал в год почти 100 млн рублей (как 587 пенсионеров вместе взятых). Большинству зрителей он известен по шоу «Время покажет».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость