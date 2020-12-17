Заявите о своих HR-проектах на всю страну

Как работодателю произвести хорошее впечатление на соискателей и усилить свои позиции в рекрутинге? Один из способов повысить привлекательность вашей компании для потенциальных сотрудников — участие в «Премии HR-бренд». Это легендарный конкурс проектов в области управления персоналом. Участвовать в нем — все равно что громко и во всеуслышание заявить рынку, что вы заботитесь о своих сотрудниках.

Не только победа, но и сам факт участия в «Премии HR-бренд» поднимает привлекательность работодателя в глазах соискателей и увеличивает его вес в профессиональной среде.

Конкурсные проекты представляют собой решение реальных задач из практики управления персоналом, а оценивают их признанные HR-эксперты. Поэтому участие в этом проекте — возможность заслужить признание и уважение в глазах профессионального сообщества, сформировать или поддержать имидж сильного HR-отдела и укрепить свою личную профессиональную репутацию. Что в результате сказывается и на репутации компании среди соискателей.

СС0 ( предоставлено hh.ru)

Анна Осипова,

руководитель пресс-службы hh.ru Урал:

После финала конкурса обмен впечатлениями продолжается еще долго: специалисты сферы обсуждают наиболее запомнившиеся конкурсные проекты, некоторых победителей и финалистов приглашают на другие профессиональные мероприятия и просят рассказать про свои кейсы подробнее, появляются публикации в региональных и профессиональных СМИ. Кроме того, на hh.ru в вакансиях и на персональной странице работодателя появляется специальная отметка, которая показывает кандидатам, что эта компания — номинант или победитель «Премии HR-бренд».

У победителей этот значок сохраняется и в последующие годы, а у номинантов — в течение года. Даже ничего не зная о данном конкурсе, соискатели, видя такой значок, будут понимать, что здесь серьезно подходят к работе с персоналом, а значит, это работодатель, которому можно доверять.

СС0 ( предоставлено hh.ru)

Участие в «Премии HR-бренд» — важная часть системной работы над брендом работодателя. Развивая его, вам проще будет привлечь в компанию лучших, увлеченных своей профессией специалистов. Подать заявку на участие в мероприятии вы можете прямо сейчас: прием проектов в основные номинации конкурса открыт до 21 декабря 2020 года.